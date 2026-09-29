به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، غلامرضا صالحی گفت: پرونده قاچاق هزار و ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده ، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

صالحی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین بابت خودرو حامل سوخت قاچاق، مبلغ یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال معادل ارزش سوخت توقیفی به جریمه اضافه و در مجموع، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود : ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، این محموله را در هنگام گشت زنی از یک دستگاه خودرو به ظن قاچاق کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.