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سخنگوی دولت، خطاب به مقامات آمریکایی نوشت: پیش از اعلام ضربالاجل تازه، تاریخ انقضای پیشبینیهای خود را بررسی کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم فاطمه مهاجرانی در پیامی با اشاره به اینکه مقامات آمریکایی برای چندمین بار، ضربالاجل تازه، اینبار برای اقتصاد ایران تعیین کردهاند، خطاب به آنها در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیش از اعلام ضربالاجل تازه، تاریخ انقضای پیشبینیهایتان را بررسی کنید.
سخنگوی دولت تأکید کرد: ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه میدهد.