رقابت های جذاب و مهیج میدان‌یار با مشارکت 220 تیم از شهرهای محمد شهر و ماهدشت در غرب کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مسول برگزاری رقابت های میدان یار در محمدشهر گفت: همزمان با برگزاری این رقابت ها در سراسر کشور ، این رقابت ها در مجاورت مسجد جامع محمدشهر همزمان با اجتماعات شبانه با حضور ۱۵۰ تیم در محمدشهر و ۷۰ تیم در ماهدشت در قالب تیم های ۴ تا ۷ نفره در ۴ بخش نظامی ، امدادی ، فرهنگی و رسانه ای برگزار شد.

مجتبی فخری افزود : بعد از اتمام این رقابت ها در دو شهر محمدشهر و ماهدشت تیم های برتر برای حضور در رقابت های شهرستانی و استانی اعزام خواهند شد.