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جهاد کشاورزی استان البرز با هدف توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 20 دستگاه تراکتور با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال به کشاورزان شهرستان اشتهارد واگذار کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اقدامات مؤثّر انجامگرفته در حوزه نوسازی واحدهای تولیدی، از پیشگامی و پیشتاز بودن شهرستان اشتهارد در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مقایسه با سایر شهرستانهای استان خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این مراسم با بیان اینکه یکی از دستاوردهای ارزشمند استان، توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی بوده است، اظهار داشت: نوسازی تجهیزات، نقش مستقیمی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید دارد.
وی افزود: در همین راستا و به منظور تسریع در روند توسعه مکانیزاسیون، خط اعتباری ویژهای از سوی بانک کشاورزی برای واحدهای تولیدی اختصاص یافت؛ بهطوریکه میزان این اعتبار در سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
رئیس سازمان کشاورزی البرز ادامه داد: متقاضیان، بهرهبرداران و کشاورزان واجدالشرایط با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی اشتهارد و ثبتنام در طرحهای مربوطه، از مزایای این خط اعتباری بهرهمند شده و توانستند بخش عمدهای از فعالیتها و واحدهای کشاورزی خود را مکانیزه کنند.
وی با اشاره به سهم قابلتوجه اشتهارد از این اعتبارات خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از کل اعتبار جذبشده، مستقیماً به کشاورزان شهرستان اشتهارد اختصاص یافت و ماشینآلات و ادوات خریداریشده در قالب همین طرح مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور مدیران ارشد و مسئولان محلی شهرستان اشتهارد برگزار شد، ۲۰ دستگاه تراکتور در قالب اعطای تسهیلات بانکی و حمایتهای دولتی، رسماً به کشاورزان واجدشرایط واگذار گردید تا گامی دیگر در جهت خوداتکایی و توسعه پایدار کشاورزی منطقه برداشته شود.