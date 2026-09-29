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مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی(ره) و همچنین سالگرد مجاهد بزرگ، شهید سید حسننصرالله در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در این مراسم، حضرت آیتالله شبیری زنجانی(ره)را فقیهی وارسته، عالمی عامل و از ارکان مهم حوزههای علمیه دانست.
حجت الاسلام مفید گفت:آن مرجع عالیقدر علاوه بر تربیت هزاران شاگرد برجسته، همواره در همراهی با نظام اسلامی و ولایت فقیه نقشی بینظیر داشته است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان با اشاره به سالگرد شهادت مجاهد نستوه، شهید سید حسن نصرالله، خاطرنشان کرد: سید جبهه مقاومت، بهحق «شهید ثالث» حوزههای علمیه در لبنان بود.
وی افزود: ایشان علاوه بر ایستادگی در میدان جهاد، در دفاع از حق و ابعاد علمی نیز شخصیتی بسیار برجسته و کمنظیر به شمار میرفت.