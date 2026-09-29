به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در این مراسم، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی(ره)را فقیهی وارسته، عالمی عامل و از ارکان مهم حوزه‌های علمیه دانست.

حجت الاسلام مفید گفت:آن مرجع عالی‌قدر علاوه بر تربیت هزاران شاگرد برجسته، همواره در همراهی با نظام اسلامی و ولایت فقیه نقشی بی‌نظیر داشته است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه لرستان با اشاره به سالگرد شهادت مجاهد نستوه، شهید سید حسن نصرالله، خاطرنشان کرد: سید جبهه مقاومت، به‌حق «شهید ثالث» حوزه‌های علمیه در لبنان بود.

وی افزود: ایشان علاوه بر ایستادگی در میدان جهاد، در دفاع از حق و ابعاد علمی نیز شخصیتی بسیار برجسته و کم‌نظیر به شمار می‌رفت.