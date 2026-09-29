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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از افتتاح ۱۵ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۱۰۵ میلیارد تومان و ایجاد ۴۰ فرصت شغلی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از افتتاح ۱۵ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۱۰۵ میلیارد تومان و ایجاد ۴۰ فرصت شغلی در استان خبر داد.
سیدمیکائیل موسوی با اشاره به آغاز هفته گردشگری گفت: این پروژهها در بخشهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و مؤسسات آموزشی اجرا شدهاند.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در توسعه گردشگری افزود: هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال میتوانند در معرفی جاذبهها، تبلیغات، آموزش و جذب گردشگر مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: در هفته گردشگری دورههای آموزشی برای مدیران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری با همکاری پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان برگزار میشود.
موسوی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و صنایع دستی استان افزود: زنجان در تقویم رویدادهای گردشگری ۲۴ رویداد دارد که ۱۵ مورد آن در ۶ ماهه نخست امسال برگزار شده است.
وی تأکید کرد: استفاده بیشتر از فناوریهای دیجیتال و ظرفیت جوانان و شرکتهای دانشبنیان میتواند به معرفی بهتر جاذبههای استان و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کند.