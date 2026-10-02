بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور فراخوان ثبت‌نام طرح «شهید صیاد شیرازی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بنیاد ملی نخبگان فراخوان ثبت‌نام طرح «شهید صیاد شیرازی» را برای دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور منتشر کرد.

در این طرح، مشمولان واجد شرایط با معرفی بنیاد ملی نخبگان می‌توانند دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی یا فناورانه بگذرانند و پس از آن کارت پایان خدمت دریافت کنند.

ثبت‌نام متقاضیان از یکم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه سینا ثبت کنند.