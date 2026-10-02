به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: خیرین استان در ۶ ماهه امسال ۲۳۹ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی تعهد کرده‌اند.

جهانگیر صفری افزود: خیرین حقیقی، شرکت‌ها و خیرین حقوقی در قالب مسئولیت اجتماعی در توسعه فضاهای آموزشی استان مشارکت دارند.

وی با اشاره به رشد ۲۶ درصدی اعتبارات استانی نوسازی مدارس گفت: در حال حاضر در استان مدرسه کپری و کلاس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد وجود ندارد و مدارس خشت و گلی نیز جمع‌آوری شده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار کلاس درس در استان استانداردسازی شده است، گفت: مدارس سنگی نیز در حال جمع‌آوری هستند و مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز در استان وجود ندارد.

صفری همچنین از برنامه احداث ۵۷ مدرسه در شهرک‌های اقماری استان خبر داد و افزود: رفع کمبود فضای آموزشی این شهرک‌ها در قالب تفاهم‌نامه چهارجانبه در حال پیگیری است.