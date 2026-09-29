کلنگ زنی گاوداری ۲ هزار راسی معمولان
با حضور استاندار لرستان و جمعی از مسُولان کلنگ ساخت گاوداری ۲ هزار راسی در معمولان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی با اشاره به پیگیری تفاهمنامه منقعدشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کار، اظهار کرد:براین اساس پیگیری عملیات اجرایی شامل جانمایی، مکانیابی و استعلامات مجتمع کشت و صنعت معمولان براساس مصوبات سفر رئیسجمهوری، در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامهداد: در این فاز، عملیات اجرایی گاوداری شیری ۲هزار رأسی معمولان، کلنگ زنی شد.
نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به ارزش سرمایهگذاری ۲/۵ همتی این طرح افزود: براساس برنامهریزی صورت گرفته این طرح در باره زمانی حداکثر ۲سال به بهرهبرداری میرسد.
شاهرخی گفت: در فازهای بعدی این طرح ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار قرار خواهد گرفت و ۶۰ نفر ظرفیت اشتغال مستقیم طرح در این فاز است.
شاهرخی از همچنین از پیگیریهای ویژه دکتر کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در راستای عملیات اجرایی این طرح قدردانی کرد.