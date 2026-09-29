\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u062a\u0627 \u06f1\u06f4 \u0645\u0647\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0632: \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0686\u062e\u0645\u0627\u0642\u06cc \u0648 \u0639\u0644\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\n