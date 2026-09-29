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سرهنگ بهروز امینی با حکم فرمانده انتظامی استان زنجان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ابهر منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ بهروز امینی با حکم فرمانده انتظامی استان زنجان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ابهر منصوب شد.
در آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان ابهر، از خدمات و تلاشهای سرهنگ هادی نوروزی، فرمانده پیشین انتظامی این شهرستان، قدردانی شد.
فرمانده انتظامی استان زنجان در این مراسم بر استفاده از توانمندی نیروهای انتظامی برای ارتقای امنیت و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
سرهنگ هادی نوروزی نیز پس از سالها خدمت در انتظامی شهرستان ابهر، به افتخار بازنشستگی نائل شد و به عنوان فرمانده یگان سوم فراجا در انتظامی استان زنجان منصوب شد.