به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ بهروز امینی با حکم فرمانده انتظامی استان زنجان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ابهر منصوب شد.

در آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان ابهر، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ هادی نوروزی، فرمانده پیشین انتظامی این شهرستان، قدردانی شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان در این مراسم بر استفاده از توانمندی نیروهای انتظامی برای ارتقای امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

سرهنگ هادی نوروزی نیز پس از سال‌ها خدمت در انتظامی شهرستان ابهر، به افتخار بازنشستگی نائل شد و به عنوان فرمانده یگان سوم فراجا در انتظامی استان زنجان منصوب شد.