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طی ۶ ماهه امسال ۱۹ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۹ تردد خودرو در جادههای استان ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال ۱۹ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۹ تردد خودرو در جادههای استان ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش دارد.
محمد محمدی افزود: طی ۶ ماهه سال گذشته ۲۲ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۳۵ تردد در سطح جادههای استان ثبت شده بود.
وی اضافه کرد:طی ۶ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۰۱ خودرو وارد و ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۹۹۰ خودرو از استان خارج شدند.
به گفته محمدی، بیشترین تردد نیز در ۶ ماهه امسال مربوط به باند شمالی آزادراه زنجان - قزوین با نرخ متوسط یک هزار و ۱۴۶ وسیله در ساعت ثبت شده است.
وی اظهار داشت: تخلفات صورت گرفته نیز به تعداد ۸۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۶۳۲ فقره بوده که از این تعداد ۸۰ هزار و ۲۰۷ مورد مربوط به تخلفات اضافه بار اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: طی این مدت بیشترین سهم تردد پلاکهای غیربومی در مسیرهای استان مربوط به استانهای تهران و آذربایجان شرقی بوده است.
وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جادههای کشور و شرایط آب و هوایی مسیرها در دسترس تمامی کاربران جادهای است که میتوان با نصب نرم افزار آن یا با مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir تصاویر دوربینهای نظارت جادهای را قبل و حین سفر مشاهده کرد و برنامه ریزی مناسب را انجام داد.