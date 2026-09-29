طی ۶ ماهه امسال ۱۹ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۹ تردد خودرو در جاده‌های استان ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال ۱۹ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۸۹ تردد خودرو در جاده‌های استان ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش دارد.

محمد محمدی افزود: طی ۶ ماهه سال گذشته ۲۲ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۳۵ تردد در سطح جاده‌های استان ثبت شده بود.

وی اضافه کرد:طی ۶ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۲۲ هزار و ۵۰۱ خودرو وارد و ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۹۹۰ خودرو از استان خارج شدند.

به گفته محمدی، بیشترین تردد نیز در ۶ ماهه امسال مربوط به باند شمالی آزادراه زنجان - قزوین با نرخ متوسط یک هزار و ۱۴۶ وسیله در ساعت ثبت شده است.

وی اظهار داشت: تخلفات صورت گرفته نیز به تعداد ۸۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۶۳۲ فقره بوده که از این تعداد ۸۰ هزار و ۲۰۷ مورد مربوط به تخلفات اضافه بار اعلام شده است.

محمدی تصریح کرد: طی این مدت بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیربومی در مسیر‌های استان مربوط به استان‌های تهران و آذربایجان شرقی بوده است.

وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور و شرایط آب و هوایی مسیر‌ها در دسترس تمامی کاربران جاده‌ای است که می‌توان با نصب نرم افزار آن یا با مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir تصاویر دوربین‌های نظارت جاده‌ای را قبل و حین سفر مشاهده کرد و برنامه ریزی مناسب را انجام داد.