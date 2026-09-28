تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس مقابل نفت و گاز گچساران در خانه به تساوی بدون گل رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان رضا عنایتی در تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور دوشنبه شب (۶ مهر) در ورزشگاه خلیج فارس مقابل تیم نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رسیدند.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با این تساوی ۵ امتیازی شد.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم جزیره قشم این هفته مقابل میزبان خود تیم فرد البرز به تساوی بدون گل دست یافت.

شاگردان مجتبی جباری در جدول رده بندی ۳ امتیازی شدند.

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