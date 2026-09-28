۲۱۲ شب است که چراغ میدان ۲۲ بهمن ایلام با حضور مردم روشن می‌شود؛ مردمی که هر شب، بی‌ادعا و بی‌خستگی، پای آرمان‌هایشان ایستاده‌اند و میدان را به سنگر عشق و ایستادگی تبدیل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور مستمر مردم که از ماه‌ها پیش آغاز شده، هر شب با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه است و به یکی از نماد‌های ثابت میدان‌های ایلام تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور خود، بر وحدت و همدلی تأکید می‌کنند و آن را فرصتی برای اعلام پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دفاع مقدس می‌دانند.

این مراسم شبانه، حالا به یکی از جلوه‌های همدلی و ایستادگی مردم ایلام در حمایت از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.