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رسانه KHAMENEI.IR نامه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب به برادرشان آیتالله سید مصطفی خامنهای در دوران نوجوانی و در هنگام حضور او در جبهههای دفاع مقدس را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن و دستخط رهبر انقلاب اسلامی که در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۵ نگارش و اکنون به مناسبت هفته دفاع مقدس منتشر شده، به این شرح است:
بسمه تعالی
خدمت برادر عزیزم، رزمنده گرامی، سید مصطفی؛ بالآخره پس از مدتها که قصد نامه نوشتن را کرده بودم، موفق به چنین امری شدم.
جای شما خالی، ما در مشهد پس از زیارت و دید و بازدید، از سبزوار بازدید کردیم. استقبال مردم خیلی خوب و دلگرم کننده بود، اما خوب، جای ما هم در آن محیط صفا و خلوص و عشق به خدا خالی. ایکاش باز هم توفیق پیدا کنیم و در آن مکان الهی حضور پیدا کنیم.
بعد از اینکه به تهران آمدیم، من دائم در صدد تهی کتاب درسی و اسمنویسی در مجتمع رزمندگان بودهام تا اینکه دیروز موفق به اسم نوشتن شدم.
قرار است همگی چند سطری در ادامه این دو نامه بنویسند و من از طرف بشری و هدی هم سلام میرسانم. امیدوارم در پناه توفیقهای حضرت حق، انجام وظیفه (بهطور احسن) را بنمایی. زیاد وقتت را نمیگیرم و تو را به خدا میسپارم.
والسلام. سید مجتبی
چهارشنبه ۹ مرداد ۶۵