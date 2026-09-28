به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی دوران دفاع مقدس از ۵۶ آثار جانباز هنرمند دورودی سید احسان واحدی در سالن ارشاد اسلامی شهرستان دورود افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی دوران دفاع مقدس از ۵۶ آثار جانباز هنرمند دورودی آقای سید احسان واحدی در سالن ارشاد اسلامی شهرستان دورود با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان و علاقه مندان افتتاح شد.

علاقمندان می‌توانند به مدت ۴ روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.