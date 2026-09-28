علی سیف افزود: پس از رفع مشکلات، ایمن‌سازی محل و تأیید امنیت بیمارستان، با همت دانشگاه علوم پزشکی استان، اقدامات لازم برای ترمیم و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده انجام شد و بیمارستان امام خمینی(ره) شهر سراب دوره مجدد راه‌اندازی و آماده ارائه خدمات به مردم است.