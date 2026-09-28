فرماندار چگنی گفت:بیمارستان امام خمینی شهرسراب دوره پس از آسیب دیدن در جنگ تحمیلی امسال پس از تایید شرایط لازم ،به مردم شهر خدمت رسانی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،علی سیف با اشاره به خسارات وارده به بیمارستان امام خمینی اظهار کرد: این بیمارستان از اسفندماه سال گذشته تاکنون، به دلیل خسارات وارده و وجود مهمات عملنکرده ناشی از پرتابه دشمن در ساختمان انتظامی مجاور بیمارستان، امکان ارائه خدمات به شکل معمول را نداشت.
علی سیف افزود: پس از رفع مشکلات، ایمنسازی محل و تأیید امنیت بیمارستان، با همت دانشگاه علوم پزشکی استان، اقدامات لازم برای ترمیم و بازسازی بخشهای آسیبدیده انجام شد و بیمارستان امام خمینی(ره) شهر سراب دوره مجدد راهاندازی و آماده ارائه خدمات به مردم است.