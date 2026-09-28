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اوقات شرعی ۷ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۴۸ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۶ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۲۰ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۷ دقیقه
ذکر روز دوشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام سجاد علیه السلام فرمود: نَظَرُ المُؤمِنِ فی وَجهِ أخیهِ المُؤمِنِ لِلمَوَدَّةِ و َالمَحَبَّةِ لَهُ عِبادَةٌ.
نگاه مؤمن به چهرۀ برادر مؤمن خود از روى دوستى و محبت به او، عبادت است. (تحف العقول ص ۲۸۲)
احکام شرعی:
شرايط رجوع به مراجع ديگر در مسائل خاص
سوال) در صورتى که مقلد از مرجع تقليد سؤال نمايد ولى ايشان به دلايلى پاسخ ندهند و از ساير مراجع نيز جوابهاى متفاوتى دريافت کرده باشد مىتواند با رجوع به عقل خويش اقدام نمايد؟
جواب) در فرض مذکور جاى رجوع به عقل نيست و بايد احتياط کند و چنانچه احتياط ممکن نشد از ميان مراجع به فتواى مرجع اعلم بعدى مراجعه نمايد. (استفتائات مقام معظم رهبری)