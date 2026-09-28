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ورزشکاران کردستانی در مسابقات کیکبوکسینگ قهرمانی کشور سبک IMAO دو نشان طلا و یک نشان برنز کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات کیکبوکسینگ سبک IMAO قهرمانی کشور در بخش آقایان، با حضور ۷۰۰ ورزشکار به میزبانی تهران برگزار شد.در پایان این رقابتها که در ردههای سنی و اوزان مختلف برگزار شد، در پایان این رقابت ها محمدرضا دادگر و سهیل خدابخشی دو ورزشکار شایسته کردستانی موفق به کسب مقام نخست ونشان طلا این دوره از رقابتها شدند.
علی قنبری دیگر نماینده استان نیز موفق به کسب مدال برنز شد.
این دوره از مسابقات به عنوان رقابتهای انتخابی جهت اعزام به مسابقات بینالمللی برگزار شد و سهیل خدابخشی از استان کردستان جهت شرکت به این تورنمنت بینالمللی دعوت خواهد شد.
گفتنی است تیم کیک بوکسینگ آقایان استان کردستان با سرپرستی فواد کریمی و مربیگری محسن ولیپور در این رقابتها حضور یافت.