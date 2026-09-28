به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دریادار سیاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری از دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و مشابهت های این دو جنگ با دفاع مقدس ۸‌ ساله گفت. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: از هفته دفاع مقدس آغاز کنیم. اصل اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس با وجود تجربه‌های جنگی که بعدش داشتیم، همچنان دفاع مقدس هشت ساله ویژگی‌های خاصی دارد که جا دارد درباره آن صحبت کنیم. این اهمیت از کجا می‌آید و چرا باید یاد آن ایام را زنده نگه داریم؟

دریادار سیاری: هفته دفاع مقدس که امروز آخرین روز این هفته است را گرامی می‌داریم و تبریک می‌گویم به ملت قهرمان ایران اسلامی و لازم است درود بفرستیم به روح مطهر و ملکوتی امام بزرگوارمان. درود بفرستیم به روح مطهر رهبر شهیدمان و درود بفرستیم به روح مطهر همه شهداء و عرض سلام داشته باشیم محضر فرمانده کل قوا و عرض سلام خدمت خانواده معزز شهدا، عرض سلام خدمت همه جانبازان، آزادگان، پیشکسوتان، ایثارگران و مردم ایران که در هشت سال دفاع مقدس، جانانه ایستادند تا پیروزی و سرافرازی برای ملت به ارمغان بیاورند.

دیروز سالروز شکست حصر آبادان بود، این روز بزرگی بود برای ما. در اول جنگ که حالا دشمن موفق شد اندکی پیشروی کند و آبادان در محاصره قرار گرفت، امام فرمودند: حصر آبادان باید شکسته شود. یک سال بعد در ۵ مهر ۶۰ حصر آبادان شکسته شد. این نشانه تبعیت از امام و حضور در صحنه نیرو‌های مسلح و حمایت مردم بود که این موفقیت بزرگ در آن مقطع زمانی به دست آمد. فردا هم که هفت هفت است بعد از عملیات ثامن الائمه یا حصر آبادان، فرماندهان صحنه می‌آیند به تهران که به امام گزارش کار دهند که در مسیر، به درجه رفیع شهادت می‌رسند. شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید نامجو، شهید جهان آرا و شهید کلاهدوز. همه این عزیزان در روز هفت هفت شهید می‌شوند، ادامه عملیات ثامن الائمه. ما سه دفاع مقدس را تا حالا پشت سر گذاشتیم، سه سرفصل است از یک حرکت تاریخی و سرنوشت ساز: دفاع مقدس هشت ساله داشتیم، دفاع مقدس یا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و ادامه جنگ رمضان که ادامه دارد. حالا سه تا دفاع مقدس با هم یک مقایسه می‌کنم و وجوه مشترک شان را معلوم می‌کنم و یک نتیجه می‌گیرم.

اول اهداف این سه جنگ: هدفی که صدام عنوان کرد برای شروع جنگ این بود گفت: یک روزه می‌خواهم خرمشهر را بگیرم، سه روزه جزیره آبادان را بگیرم و روز هفتم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه کنم. دو هدف کلی هم داشت: یک شکست انقلاب و دو تمامیت ارضی کشور یا جداسازی خوزستان. راهبردش را هم این جوری عنوان کرد که من این طوری می‌خواهم بیایم و این جنگ را ادامه دهم.

در جنگ ۱۲ روزه چیزی که عنوان و نمایان شد چی بود؟ فروپاشی بود و فروپاشی معانیش شکست جمهوری اسلامی ایران، شکست انقلاب است و تمامیت ارضی. از رئیس جمهور استکبار جهانی سوال کردند که آیا ممکن است در نقشه منطقه تغییری حاصل شود، خیلی راحت گفت: بله ممکن است. منظورش همین بود. هدف جنگ دوم با جنگ دفاع مقدس یکی است و در جنگ سوم باز همین موضوع را مطرح کردند، فروپاشی و تمامیت ارضی. هدف‌ها کاملا یکسان است

دوم جنگ اول در حقیقت نیابتی بود. یعنی استکبار جهانی دشمن ما بود، دستش از آستین رژیم بعث صدام بیرون آمد. درست است وگرنه او که هیچ وقت فکر نمی‌کرد با ما بجنگد که حمایتش کردند. این دفعه در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان؛ رژیم صهیونیستی، نائب اجرای این جنگ بود. این هم کاملا مشابه است.

سوم این که در جنگ هشت ساله آن موقع دنیا دو قطبی بود، شرق بود و غرب، کاملا هم با هم در تضاد بودند، اما برای کمک به صدام متحد شدند و هرچه که خواست به او دادند، از حوصله خارج شد که چه چیزی غرب داد و چه چیزی شرق داد، اما همه چیز به او دادند. در جنگ ۱۲ روزه البته آن موقع به او می‌دادند، اما خود آن استکبار و اروپایی‌ها رو در روی ما مستقیم نبودند، امکانات می‌دادند. در جنگ ۱۲ روزه هم تجهیز کردند رژیم صهیونیستی را و مستقیم با ما جنگیدند. پس کاملا شباهت دارد. در جنگ هشت ساله، کشور‌های حاشیه جنوب خلیج فارس پول، نیروی انسانی و امکانات دادند، به حرف حضرت امام هم گوش نکردند. امام فرمود: به صدام کمک نکنید، این وقتی کارش با ما تمام شد، می‌آید سراغ شما. این اتفاق افتاد، بلافاصله بعد از جنگ با ما رفت سراغ کویت.

در این جنگ ۱۲ روزه و رمضان چه کردند؟ تمام پایگاه‌های موردنیاز دشمن استکباری را در کشور‌های شان جا دادند علی رغم این که قبلا به آن‌ها گفته شده بود که اجازه ندهید در زمین شما پایگاهی درست شود که علیه ما بخواهد با ما وارد جنگ شود که کاملا مشابه است. خطا‌های محاسباتی آن جا صدام اطلاعاتی که به او داده بودند، می‌گفتند الان وضعیت مناسب است برای این که حمله کنیم و به اهدافی که از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنیم. اما او فکر نکرد که «هر بیشه گمان مبر که خالی نیست»، چون به نظر می‌رسید شناختی از روحیه و غیرت مردم ایران نداشت که چنین فکری کرد. در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دشمن همین خطا را کرد. فکر کرد بیاد وارد میدان شود و به قول خودشان کمک بدهد، کمک در راه است. مردم می‌آیند و حمایت می‌کنند و دشمن پیروز می‌شود. صدام همین فکر را کرد، فکر کرد وارد مرز‌های ایران شود استقبالش می‌کنند. او هم همین فکر را کرد بیاد بمباران کند، کمک در راه است و کمک می‌کنند و بعد مردم می‌آیند و به آن اهدافی که از پیش تعیین کردند دسترسی پیدا می‌کنند. این اتفاق نیافتد و این مشابه است.

در هر سه جنگ این‌ها به اهداف شان نرسیدند. همان دو هدفی که عرض کردم در سه جنگ نرسیدند. کسی که مهاجم باشد به اهدافش دسترسی پیدا نکند، یعنی شکست خورده. ما مهاجم نبودیم، ما دفاع کردیم اجازه ندادیم دشمن به هدفش برسد. دشمن شکست خورده و ما به عنوان مدافع پیروز شدیم، در هر سه جنگ این اتفاق افتاده. در هر سه جنگ به ویژه جنگ اول و سوم ما بلافاصله پس از حمله دشمن جواب دادیم، این نشانه اقتدار این مردم و ملت است.

در جنگ هشت سال دفاع مقدس وقتی ساعت حدود ۲ بعدازظهر هواپیما‌های عراق فرودگاه‌های ما را بمباران کردند، وقتی در فرودگاه بغداد نشستند، بعد‌ها عنوان کردند اسرای شان که هنوز موتور هواپیما‌های رژیم بعث خنک نشده بود که نیروی هوایی ارتش با عملیات انتقام همان هواپیما‌ها را زد. دو ساعت بعدش و ۴۸ ساعت بعد آن بحث عملیات کمان ۹۹، ۱۴۰ فروندی که مشهورست انجام شد. در همین جنگ ۱۲ روزه و به ویژه جنگ سوم، درست دو ساعت بعد از حمله استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، همه نیرو‌های مسلح یک جا جوابش را دادند که باور نمی‌کردند نیرو‌های مسلح ما در چنین آمادگی باشند که فقط دو ساعت بعد از حمله اش جواب دریافت کند. این هم یک موضوع بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه می‌گیریم یک: از اول انقلاب تا حالا هدف‌ها یکی بوده، تغییر نکرده، همان فروپاشی و تمامیت ارضی بوده. دوم و سوم، نتیجه کلی‌تر چیست و این که از اول انقلاب تا حالا دشمن استکباری ایران قوی و مقتدر را نمی‌پسندد، به طرق مختلف بعد از انقلاب دنبال این است که ما ضعیف می‌شویم، اقتدار نداشته باشیم و تسلیم باشیم. این هدف کلی تری است که از همه این ماجرا‌ها که از اول انقلاب سه دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم دنبال این است، عوامل موثر در این پیروزی‌ها که مهم است بدانیم چه اتفاقی افتاده.

اولین چیزی که در دفاع مقدس هشت ساله حائز اهمیت بود، نقش امام بود. روزی که خدمت امام گزارش دادند که دشمن بعثی به ما حمله کردند، خیلی‌ها ترسیده بودند، امام فرمودند دشمن ما یا شیطان سنگی را چاه انداخته، بروید او را سرجای خودش بنشانید. خیلی آرامش داد به مردم که آماده دفاع باشید. یا در مصاحبه‌های دیگری که انجام داد به عرض شان رساندند که اگر در این جنگ مذاکره نکنیم، ممکن است طولانی شود. فرمودند: این جنگ اگر ۲۰ سال طول بکشد، ما ایستاده‌ایم. این اقتدار امام در جنگ هشت ساله بود، در جنگ ۱۲ روزه، رهبر شهید ما چقدر اقتدار داشت و چقدر روحیه داد؟ همین جمله که فرمودند بروید و آماده باشید و از کشورتان دفاع کنید. این نقش یک رهبر و فرمانده در رده عالی خیلی بالا و محکم نشان می‌دهد، این مهم است.

دومین موضوعی که موثرست در این پیروزی در هر سه جنگ، نقش شهداست. شهدایی که جوانان این مملکت بودند. بیشترین شهید را در جنگ هشت ساله دادیم، بیشترین شهید هم جوانان ما بودند. جوانانی که از دل این ملت آمدند، سرو قامت ایستادند، خم به ابرو نیاوردند، جنگیدند، سینه سپر کردند، خون دادند، اما از انقلاب، از وطن و از ناموس شان دفاع کردند و امروز همین طور که رهبر شهید ما فرمودند باید بدانیم که آن چه که داریم به برکت خون شهداست، این مهم است؛ بنابراین نقش شهدا این جا بسیار برای ما مهم است و در هر سه جنگ شهدای ما آگاهانه به میدان رفتند. در جنگ اول به همین ترتیب، آن‌هایی که یادشان است می‌دانند چگونه جوانان این مملکت در نوبت رفتن بودند که باید جلوگیری می‌کردیم که نروید، فعلا بمانید. در جنگ دوم و سوم که جنگ فناوری بود، ولی جوان ما آگاهانه پای لانچر و سامانه پدافندی می‌ایستد و مقابله می‌کند با هواگرد‌های دشمن که آگاه است و می‌داند چگونه باید در مقابل دشمن بایستد. شهدا، در پیروزی جنگ بعد از امام و رهبر شهید بالاترین نقش را دارند، آن هم قشر جوانی که این گونه عاشق بودند و در صحنه‌ها حضور پیدا کردند، بعد عامل مهمی که وجود دارد نیرو‌های مسلح ما که متحد بودند، منسجم بودند، آموزش دیده، بابصیرت، با مهارت، با اراده بودند و دشمن شناس.

دشمن خیلی تلاش کرد بین نیرو‌های مسلح شکاف ایجاد کند و بتواند مثلا اتحاد این‌ها را به هم بزند، اما کورخوانده بود. نیرو‌های مسلح ما هم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انتظامی ها، بسیج، وزارت دفاع، همه و همه متحد، منسجم، با بصیرت، دشمن شناس، با اراده، محکم در میدان ایستادند. اینها متوجه این موضوع نیستند که وقتی پای تمامیت ارضی و انقلاب و ناموس ایرانی وسط بیاید، ما از هیچ چیزی باک نداریم. دشمن کور خوانده بود فکر می‌کرد با این تبلیغات می‌تواند بین نیرو‌های مسلح خللی ایجاد کند. نخیر اینطور نیست. همه متحد و با هم، اما عرض کردم ویژگی‌های با بصیرت بودن و دشمن شناس بودن و آموزش دیده شده و مهارت داشته باشد با اراده باشد و آگاهانه برود پای سامانه پدافند و لانچر و در مرز زمینی و مرز هوایی و مرز دریایی و امنیت داخلی حضور پیدا کند در حالی که خیلی جا‌ها خطر وجود دارد، اما محکم ایستادند.

سوال: گریزی بزنم به موضوع تنگه هرمز که به قولی نبض غیرت ایرانی‌ها الان در تنگه هرمز دارد می‌زند با مشارکت نیرو‌های مسلح شرق و غرب تنگه دارد محافظت می‌شود.

دریادار سیاری: تنگه هرمز برای ما است، خلیج فارس برای ما است، شمال اقیانوس هند؛ منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه نظارت برای ما است. اجازه نمی‌دهیم کسی در منطقه ما بخواهد کار دیگری انجام دهد. خدا رحمت کند روح حضرت آقا شاد که فرمودند: خلیج فارس مربوط متعلق به ملت ما است. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران در این منطقه بتوانند اینگونه برای خودشان قدرت نمایی کنند.

در غرب تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه دیگر نیرو‌های سپاه محکم ایستاده‌اند و هیچ نفوذی در دروشان وجود ندارد. شرق تنگه هرمز به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از هرگونه تردد جلوگیری می‌کنیم مگر با مجوز؛ بنابراین تنگه هرمز ما نظامی‌ها همه مسئول هستیم که این نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران که برای ما بسیار حائز اهمیت است را محکم نگه داشته‌ایم و این ضربه بزرگی به دشمنان وارد کرده همه به دنبال این هستند که به طریقی جلو بروند که این تنگه را باز کنند خیلی هم شعار می‌دهند ولی می‌بینید که اتفاق نمی‌افتد، چون اگر اتفاق افتاده بود که الان در ساز و دهل زده بودند که بیایید ما فلان کار را کردیم نخیر همچین خبری نیست.

سوال: الان ادعایش را می‌کنند؟

دریادار سیاری: بله ادعا می‌کنند. ما که می‌دانیم این گونه نیست و ملت هم می‌دانند که اینگونه نیست. بالاخره آنها حرف‌های خودشان را می‌زنند و یکی از مهم‌ترین عامل در پیروزی هر سه جنگ نقش مردم است. مردم هر جا باشند پیروزی است. هرجا باشند موفقیت است. هر جا باشند سرافرازی است. مثالی برایتان بزنم. در جنگ هشت ساله اگر کمک‌های مردمی نبود آیا این زنجیره تامین آمار نیرو‌های مسلح برقرار بود؟ برقرار نبود. کمک‌های مردمی آنهایی که آن مقطع زمانی را درک کردند و متوجه هستند می‌دانند نقش مردم چه بود که هزاران دستگاه کامیون از استان‌های مختلف کمک‌های مردمی به جبهه اعزام می‌شد، این تنها کمک‌های مادی بود. مگر نیروی بسیج بزرگ ما که جوشید از دل ملت آمد بیرون و رفتن در جبهه‌ها و جنگیدن آیا اگر فقط ارتش و سپاه بودند موفق می‌شدند؟ نه. هشت سال است. اصلا هر نیروی مسلحی اگر پشتیبانی مردم نباشند موفق نیست. در هشت سال دفاع مقدس مردم نقش آفرین بودند. در جنگ دوازده روزه، روز آخر مردم راهپیمایی عظیمی کردند و این نشان داد که محاسبات دشمن غلط است و در جنگ رمضان تا به امروز تا امشب مردم در میدان هستند. نقش مردم را که نمی‌شود نادیده گرفت. این‌ها عوامل پیروزی ما در جنگ.

سوال: این ملت شکست در چهره اش دیده نمی‌شود.

دریادار سیاری: از شما سوال کنم آیا این ملت شکست پذیر است با این نقشی که عرض کردم؟ جوابت قطعا نه است آیا این ملت تسلیم پذیر است؟ یعنی ملت ما تسلیم می‌شود که دیگران بیایند در آب و خاکشان قدم بگذارند؟ بیایند سرنوشت آنها را در نظر بگیرند؟ هر اتفاقی که باشد، هر مسئله داخلی باشد هر اشکالی باشد، هر کمبودی باشد و هر کسری باشد این خط قرمز مردم است. این ملت شکست ناپذیر است. این ملت تسلیم ناپذیر است. اصلا تسلیم در قابوس ملت ما نیست تاریخ این را نشان داده. تاریخ را مطالعه کنیم. ملت ما ملت سرافرازی است. ملت با هویتی است. ملت قدرتمندی است. ملت باهوشی است. ملت با ذکاوتی است. ملتی نبوده که زیر بار ظلم و ستم برود. البته هیچ گاه ما ظلم نکردیم و هیچ گاه زیر بار ظلم هم نمی‌رویم بنابراین شرایط ملت کاملا معلوم است هر جا ملت باشند موفقیت و سرافرازی این را تاریخ گواهی می‌دهد.

سوال: در طول تاریخ بعد از انقلاب، همواره درگیر تحریم بودیم و الان باز این تحریم‌ها تشدید شده تهدیدات دارد تشدید می‌شود اینها آیا بر اراده ما تاثیری نخواهد داشت؟

دریادار سیاری: شفاف و راست و حسینی حرف می‌زنیم. ما تحریم داریم، تحریم هم برای دیروز و امروز نیست. به نظر من از شش ماه مانده به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شروع شده. هیچ چیزی به ما نداده‌اند به ویژه در ادوات نظامی. از بیست و دو بهمن شروع نشده از شش ماه قبلش شروع شده از زمانی که حکومت نظامی اعلام کردند شروع شده. ما تحریم بودیم تا حالا فقط تفاوتش این بوده هر روز شدت تحریم‌ها زیادتر شده. درست است تحریم داریم تهدید دائمی هم از اول داشته‌ایم از پیروزی انقلاب تا حالا ما تهدید داشته‌ایم یکی بیاید بگوید یک روزی یک مقطع زمانی ما تهدید نداشتیم حالا تهدید جنگ سخت بوده، جنگ نرم بوده، فرهنگی بوده، شبیه خوان فرهنگی بوده، ناتوی فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، همه چیز بوده. تحریم وجود داشته. همیشه ما تهدید این موارد را داشتیم.

سوال: ولی الان خیلی مستقیم‌تر و خیلی بی نقاب تر.

دریادار سیاری: بله الان خیلی بی نقاب‌تر و مستقیم‌تر و با همه دوستانشان وارد این قضیه شده‌اند و، اما خدایی ذره‌ای از اراده نیرو‌های مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران و به عنوان یک نفر کوچک از ملت ایران از جانب ملت عرض می‌کنم خللی ایجاد نمی‌کند که ما تسلیم شویم. قطعا اراده ما را قوی‌تر می‌کند و علتش را عرض می‌کنم. امکان ندارد این خط قرمز ملت ایران است که ملت ما اجازه دهد دشمن وارد خاک ما شود. ما خیلی در سواحل مکران و جنوب، رزمایش انجام دادیم و سناریو‌های مختلف، رزمایش خاصیتش این است که سناریو‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، بالاخره تمرین می‌کنیم و آماده می‌شویم برای رزم موضوعات مختلف در عرصه دریا و زیر دریا و هوا همه را تمرین می‌کنیم تا می‌آییم ساحل. در ساحل می‌گفتند دشمن وارد ساحل شده، نیروی زمینی این کار را کند، من می‌گفتم من اینجا دیگر نیستم. به خاطر اینکه قطعا نیروی زمینی ما و نیروی زمینی سپاه و مردم منطقه، با تفنگ برنو جلوی دشمن را می‌گیرند. امکان ندارد کسی بگذارد دشمن بیاید در خاک ما و بر ما سلطه پیدا کند.

سوال: در همین جنگ دوم و سوم تجربه کردیم با برنو پهپاد می‌زدند؟

دریادار سیاری: دیدید ملت وقتی خونش به جوش بیاید من این را گفته‌ام همه جنوبی‌ها می‌دانند که باید آماده باشند جلوی ورود هرگونه دشمنی را به خاک ما بگیرند دشمن نباید وارد خاک ما شود.

سوال: اصلا رزمایش اش را هم تمرین نمی‌کنند؟

دریادار سیاری: این مورد تایید حضرت آقا بود خدا روحشان را شاد کند. می‌گفتند: این را بگذارید کنار، ملت ما اجازه نمی‌دهد دشمن وارد خاکش شود. بعضی وقت‌ها از من سوال می‌کردند قبل از جنگ می‌گفتند تفاوت این جوان‌های هشت سال دفاع مقدس با جوانان فعلی چیست؟ اینها هم اگر اتفاقی بیفتد مثل آنها هستند، چون خیلی شکاف می‌دادند که اینها اینطوری نیستند. من می‌گفتم همین‌هایی که شما می‌بینید حاضرم با همین‌ها بروم جنگ و نتیجه بهتری بگیرم، چون غیرتمند بودن و عزت و شرف اینها را که ما می‌دانیم. بابا اینها جوانان ایرانی هستند. روح شهید موسوی شاد ان شاالله. من سرباز ایرانی هستم سرباز به تمام معنای ایرانی هستم، چگونه اجازه می‌دهم دشمن بیاید در خاک ما. مگر ما کشور شرق و غرب هستیم که بیایند ما را اشغال کنند؟

سوال: و این جنگ همیشه صحبت از ترکیبی بودنش می‌شود. تعریفی از جنگ ترکیبی بفرمایید و اینکه در مواجهه با این جنگ چه الزاماتی باید رعایت شود؟

دریادار سیاری: از نگاه ما نظامیان در داخل جنگ و در داخل نیرو‌های مسلح، وقتی جنگ‌های متفاوت را کنار هم می‌گذاریم می‌شود جنگ ترکیبی. اما در سطح کشور، جنگی که جنبه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و این پنج مولفه قدرت ملی را در بر بگیرد جنگ ترکیبی است. امروز جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داریم بهش می‌گویند جنگ ترکیبی. الان درگیرش هستیم. در کنار اینها، بحث جنگ نرم هم همه این ابعاد را پوشش می‌دهد. چون جنگ نرم تسلط بر اذهان مغز و در ارتباط با موضوعات مختلف است که باور‌ها را تغییر دهد و وقتی باور را تغییر داد، تفکر‌ها را تغییر می‌دهد و وقتی تفکر‌ها را تغییر داد، رفتار‌ها را تغییر می‌دهد و وقتی رفتار‌ها را تغییر داد حرکت در جهتی است که دشمن می‌خواهد. حالا فرض کنید این جنگ نرم در ارتباط با همه مولفه‌های قدرت اثرگذار است ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟ جنگ جنگ ترکیبی است و اینجا یک وظیفه کلی معلوم می‌شود یعنی همه ملت ایران در عرصه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ سرباز جنگ هستند. همه دارند می‌جنگند همه با دید روشنی که دارند با بصیرتی که دارند با نگاهی که دارند با دشمن شناسی که دارند در عرصه حاضر هستند و در همه مؤلفه‌های قدرت ملی دارند با دشمن می‌جنگند. این ویژگی جنگ ترکیبی است.

چون دشمن در جنگ ترکیبی اول ناامیدی بوجود می‌آورد، سیاهنمایی می‌کند، می‌خواهد تفرقه ایجاد کند، بین قوم‌های ایرانی فاصله بیندازد بدون اینکه توجه کنند ایران گلستان اقوام است این را در تاریخ نشان داده‌ایم که چگونه ما پشت سر هم هستیم و دست ما در دست همدیگر است برای حفظ ایران بزرگ و انقلاب اسلامیمان. آنها برای اجرا این نقشه راهشان ناامیدی، سیاه نمایی و تفرقه است و از رسانه خوب استفاده می‌کنند. همه امکانات رسانه‌ای را در اختیار دارند. یعنی صوتی دارند، تصویری دارند، ماهواره دارند و نوشتاری دارند. آنها ۷۰ درصد در رسانه می‌جنگند، ۳۰ درصد در جنگ. نگاه کنید این رئیس جمهور معلوم الحالی که طرف حساب ما است، چگونه از رسانه استفاده می‌کند؟ روزی هست که توییت نزند، بحثی نداشته باشد، حرف‌های تکراری‌اش را نزند، تهدید نکند؟ اینها از رسانه به خوبی استفاده می‌کنند و تلاششان این است که این مواردی که عرض کردم را به کرسی بنشانند. حالا وظیفه چیست؟ وظیفه این است که همه ما باید مراقب باشیم و یک موقع تحت تاثیر این خبرگزاری‌ها و مطالبی که در رسانه‌ها عنوان می‌شود قرار نگیریم بلکه در داخل خودمان بدانیم وضعیت چگونه است؟ از منابع رسمی اخبار را دریافت کنیم. موضع‌گیری‌هایمان را از مقامات رسمی کشور دریافت کنیم. این خیلی مهم است؛ بنابراین خود جنگ رسانه جنگ بزرگی است و اگر ملت آگاه، مراقب و مواظب باشند، دشمن قطعاً در این مورد هم شکست می‌خورد.

سوال: مخصوصاً در زمان جنگ، توجه به روایت داخلی خیلی اهمیت دارد؟

دریادار سیاری: بله این بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود. امروز می‌گوییم که جنگ جنگ اراده است. هر کسی بیشتر در میدان بماند موفق است. جنگ جنگ تاب آوری است. آنجا که شما اشاره فرمودید که ما تحریم داریم بله تحریم داریم، فشار اقتصادی داریم، مشکلات داریم، مسائل داریم، اما جنگ جنگ اراده است. جنگ جنگ تاب آوری است. جنگ جنگ حاضر در میدان بودن است. جنگ جنگ کوتاه نیامدن است. جنگ جنگ کم نیاوردن است. جنگ جنگ روی پای خود ایستادن است با تحمل سختی‌ها. دشمن به دنبال این است نقطه ضعفی در تاب آوری و اراده ما پیدا کند خیلی بزرگش می‌کند. به نظر من ملت ما این اجازه را نمی‌دهند. باور کنید اگر ملت بخواهد که می‌خواهد و تا حالا ثابت کرده که استقرار کشورش و تمامیت ارضیش و انقلابش را با هیچ چیز عوض نمی‌کند. پای همه این‌ها ایستاده و با اراده است. تاب آورست.

سوال: در زمان جنگ که این تصاویر به ویژه از میدان انقلاب تهران پخش می‌شد، همزمان شعار می‌دادند. شکوهی دارد، در همه میادین کشور تجمعات برگزار می‌شود، ناخودآگاه این فکر به ذهن می‌آمد با این ملت به هر جا که بخواهیم می‌رسیم.

دریادار سیاری: البته مزاحم و مانع زیاد داریم. از اول انقلاب تا حالا چه مشکلاتی برای ما به وجود نیاوردند. جنگ بوده، اختلافات، تحریم، تهدید، بستن مرز، هرچه می‌توانستند اجرا کردند، اما ملت ما تسلیم نشد. این صحبت تسلیم مال امروز و دیروز و جنگ ۱۲ روزه و رمضان نیست، از انقلاب به این طرف است. آن ملت توانمند و آگاه پای این ایستادند. امروز از اول دفاع و مقاومت یک امر ملی است. یعنی آحاد مردم در دفاع و مقاومت شرکت دارند و ملت باید بداند که با دشمن بزرگی پنجه در پنجه انداخته. در زمان رژیم بعث عراق با دشمن کوچکی مواجه نبودیم. عراق وقتی به ما حمله کرد، ۴۵۰ جنگنده هوایی داشت و ۱۲ لشکر و وقتی جنگ تمام شد ۹۰۰ هواپیما داشت و ۵۶ لشکر که با بن دندان مسلح بودند، آن مقطع زمانی با بزرگ‌ترین ارتش منطقه جنگیدیم. الان هم با بزرگ‌ترین ارتش دنیا می‌جنگیم، این افتخارست. با آدم ضعیف و تحت سلطه و فقیر نجنگیدیم. ما نمی‌خواستیم بجنگیم، به ما تجاوز کردند، ما داریم دفاع می‌کنیم، دفاع به خاطر این مقدس است، دفاع مقدس برای این مقدس است، اما مظلوم، اما مقتدریم.

سوال: ویژگی مهم این جنگ فناوری است، در این جنگ فناوری ما دوشادوش دشمن می‌جنگیم؟

دریادار سیاری: همه فناوری‌ها دنیا یک طرف و ما به تنهایی یک طرف. امروز هرچه داریم به برکت خون شهدا و به همت مردم و جوانان و فرهیختگان و نخبگان است و هرچه داریم مال خودمان است و روی پای خودمان ایستادیم و همه فناوری‌های اروپایی و استکباری همه جمع شدند آن جا که علیه ما بجنگند. صبح جلسه‌ای بود گفتم ما در دفاع مقدس هشت ساله چندی نگذشت که با کمبود روبه رو شدیم، در نیروی دریایی موشک هامون تمام شد، موشک فونیکس هواپیمای اف ۱۴ تمام شد.

موشک «تاو» ضد زره تمام شد. گلوله توپ تمام شد. گلوله توپ را جیره بندی کردند، تمام شد که هیچ، گلوله توپ جیره بندی شد و هر آتشبار دو قبضه؛ دو گلوله، سه گلوله در روز یا سر هفته دارد. آن طرف ما را به رگبار می‌بستند. الان هر چه داریم مال خودمان است، موشک هایمان فراوان است، موشک «تاو» مان هم فراوان است.

سوال: کم نیاوردیم در جنگ دوم و سوم؟

دریادار سیاری: کم نیاوردیم. ویژگی دست اندرکاران ما اعم از صنایع وزارت دفاع، بچه‌های ارتش و بچه‌های سپاه همه که کار می‌کنند، این است که همراه با مصرف؛ تولید می‌کنیم. این مهم است پهباد هر چه دلت بخواد تولید می‌کنیم، پشتش می‌آید تو خط. موشک هرچقدر می‌خواهید تولید می‌کنیم، پشتش می‌آید تو خط. جای کارخانه را عوض می‌کنیم. در یک کارخانه ۱۵ شهید دادیم. یکی از افرادی که در آن کارخانه کار می‌کرد، آقایی بود که هنوز استخدام هم نشده بود، با خانمش همان جا کار می‌کردند. آقا شهید شد، خانم لباس شوهرش را پوشیده پهباد تولید می‌کند به این می‌گویند شیرزن ایرانی. صبح در یادآوره بزرگداشت شهدای مان بودم. خانم شهید اسفندیاری از شهدای ناو دنا، با بچه شش ساله مطلبی را عنوان کرد من آن جا گفتم این نمونه‌ای از شیرزنان ایرانی است. گفت: به شوهرم افتخار می‌کنم که به اهدافش رسیده و در راه انقلاب و کشور رفته و آماده‌ام بچه‌ام را تربیت کنم با هم برویم بجنگیم. ایشان تنها نیست. هر جا می‌رویم همین روحیه برقرارست. فقط باید بگوییم ما دست شما را می‌بوسیم، سر تعظیم فرود می‌آوریم. افتخارمان این است که راه شهدای شما را ادامه دهیم.

تولید می‌کنیم با کمبودی روبه رو نمی‌شویم در حالی که خیلی‌ها که فناوری‌های ویژه‌ای دارند با کمبود مواجه می‌شوند. خواستم تشکری کنم از فناوری‌هایی که تا امروز پای کار آمده و نتیجه شرکت‌های دانش بنیان و اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه‌ها و فرهیختگان و نخبگان و عامه جوانان این کشور است که دست به دست هم داده‌اند و توان دفاعی ملت را قوی کرده‌اند. به وجود چنین انسان‌هایی افتخار می‌کنیم به عنوان یک سرباز. انتظارمان این است که از این به بعد برای این که در مقابل تهدیدات آینده با مشکل مواجه نشویم و دچار غافلگیری فناورانه در آینده نشویم، ان شاءالله به هرچه در آینده نیاز به فناوری داریم، دسترسی پیدا کنیم. این دور از ذهن نیست. هوش و ذکاوت و جوان ایرانی قطعا ما را به این سرمنزل مقصود می‌رساند. شک در آن نکنید و امیدواریم هر روزی که جلو می‌رویم از روز قبل وضع مان بهتر باشد. باز هم دست تک تک این عزیزان را به عنوان سرباز می‌بوسیم و به وجودشان افتخار می‌کنیم و انتظارمان این است که مثل گذشته در آینده این پشتیبانی همه جانبه را داشته باشند.

سوال: الان با وجود تهدیداتی که اتفاق می افتد و اقداماتی که نیروهای مسلح دارند، وضعیت فعلی ما در میدان چگونه است؟

دریادار سیاری: هر اتفاقی که می افتد، درس آموخته هایی داریم. مثال سیل می آید، درس آموخته هایی می گیریم بعدا به کار می گیریم. زلزله می آید، درس آموخته هایی داریم که چگونه برای کمک به مردم در آینده اگر اتفاق افتاده بهره ببریم. جنگ همین است. جنگ هشت ساله به قول حضرت آقا، گنجینه است و فرمودند تا 200 - 300 سال می شود از این گنجینه بهره بود. منظورشان از این گنجینه همین درس آموخته هاست که چه گنجینه ای از هشت سال دفاع مقدس داریم. داریم استفاده می کنیم. از 67 مرداد تا حالا استفاده می کنیم، در تولید سلاح، جذب، گزینش، آموزش، مهارت، رزمایش، تاکتیک ها و تکنیک ها استفاده کردیم. در جنگ 12 روزه درس آموخته های خیلی زیاد داشتیم. در جنگ رمضان درس آموخته های زیادی داشتیم. در نبرد هرمز درس آموخته های زیادی و هنوز هم درس آموخته داریم. انتظار این است که از این درس آموخته ها، بهره برداری کنیم. قطعا در اتاق های فکر روی این ها کار می کنیم. هر درس آموخته ای در اتاق فکر روی آن بحث و بررسی می شود. تک تک درس آموخته ها، بدون این که بخواهیم روی موضوعی آن چه که حقیقت است به میدان می آوریم و بحث می کنیم. نتیجه کلی این است که نقاط ضعف مان را می شناسیم در این درس آموخته ها و برای برطرف کردن نقاط ضعف تلاش می کنیم. تلاش کردیم و خیلی از نقاط ضعف مان را برطرف کردیم. یکی از موارد تحرک بوده، پی بردیم که ما باید متحرک باشیم، تحرک ما باید زیاد باشد. یعنی انسان ها، تجهیزات، امکانات یک جا نباشد؛ مرتب باید جابه جا شود، حرکت کند. درس آموخته پدافند غیرعامل است، باید به پدافند غیر عامل در کشور و نیروهای مسلح توجه خاص کرد. همه می دانند و باید این کار را کرد و مطالب دیگر.

اگر نقاط ضعف داشتیم برطرف کنیم، نقاط قوت مان را می شناسیم و در درس آموخته ها معلوم است. نقاط ضعف را برطرف کنیم و درس‌آموخته‌ها معلوم است. کجا خوب عمل کرده‌ایم این را تقویت می‌کنیم، ضعف را برطرف می‌کنیم. قوت‌ها را توسعه می‌دهیم و می‌بریم پله پله بالاتر. وضعیت فعلی ما نتیجه‌اش اینطور می‌شود که با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوتمان، کاری انجام می‌دهیم که بتوانیم در مقابل تهدیدات امشب، فردا صبح و آینده جوابگو باشیم. این وضعیت آینده است.

ملت ما می‌داند که در وضعیت فعلی، ما چنگ در چنگ ابر استکبار انداخته‌ایم، استکبار جهانی که بزرگترین ارتش دنیا را دارد ولی ما مردانه ایستاده‌ایم و داریم می‌جنگیم از جنگ جهانی دوم به این طرف می‌گویند هیچ کشوری جرات نکرده یک تیر کوچک هم به سمت استکبار جهانی بیندازد ولی وقتی که به ما تهاجم کرد فکر کرد که ما هم فلان کشور هستیم ولی بعد دیدن که اینطور نیست و الان به نظر ما این درسر چند راهی قرار گرفته، در راهبردش مشکل دارد، استنباطش غلط است نمی‌ داند دارد چه کار می‌کند. تحلیل‌های ما این را می‌گوید که این منتظر است ببیند فردا چه می‌شود، پس فردا چه می‌شود؟ این راهبرد مشخصی در کارش الان ندارد.

ملت ما می‌داند که با چنین ارتشی درگیر است و دارد دفاع می‌کند و دفاع مقدس است. ملت ما ترسی از این دشمنان ندارد و نقطه قوت این است که هرچه شرارت دشمن زیادتر باشد، انگیزه ملت ما برای دفاع بیشتر می‌شود.

بچه‌های میناب چه مشکلی داشتند؟ لامرد چه مشکلی داشت؟ دنا چه مشکلی داشت؟ شهدای جماران چه مشکلی داشتند؟ شهدای نیروی زمینی ارتش و سپاه چه مشکلی داشتند؟ شهدای نیروی هوایی ارتش و هوافضای سپاه شهدای نیروی دریایی ارتش و سپاه، شهدای انتظامی، شهدای صنایع شهدای مردمی که در قالب نیروهای مسلح هم نبودند، این همه را با نامردی کشتند. یعنی مثل ۸ سال دفاع مقدس جنگ رودررو هم نبود، جنگ تن به تن کند. با انواع و اقسام بمب‌ها و سلاح‌های پیشرفته رزمندگان ما را شهید کردند. فکر می‌کنیم دشمنی که اینگونه با ملت رفتار کرده انگیزه ملت برای مقابله با این دشمن زیادتر است. گناه درجه داران ناو «دنا»، شهدای جماران، شهدای زمینی و هوایی و دریایی و صنایع دفاعی چه بود؟ دنبال چه بودند؟ این‌ها ظلمی است که به ما وارد کرده‌اند. شهید از ما گرفتند. به وجود شهیدانمان افتخار می‌کنیم که راهشان را ادامه می‌دهیم و این‌ها بدانند که ما بحث انتقاممان پابرجا است. رهبرمان و فرماندهان عالیمان شهید شده‌اند و باید جایی انتقام این ها را را بگیریم و خانواده معظم شهدا، بحث انتقام را دارند. باید در برنامه‌ریزی‌هایمان بحث انتقام را داشته باشیم حالا هر جایی و هر زمانی باید این اتفاق بیفتد و این است که روحیه رزمندگان ما در مقابل چنین دشمنی که چنین حرکات شرارت آمیزی را انجام داده بالا است.

سوال: اخیرا اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در فلان حمله نیروی مسلح ما به ناو دشمن این تعداد اعلام کرده‌اند که حالا آنها کشته نمی‌گویند انگار بالاتر از زخمی ندارند معمولا ضربه مغزی می‌شوند. این اخبار چقدر مورد تایید است و اینکه اصلاً ما توانایی زدن ناو دشمن را داریم اصلاً در ایام جنگ چه میزان این اتفاق افتاده؟

دریادار سیاری: اینها تلفاتشان را آشکار نمی‌کنند و چون یکی از نقاط ضعفشان است. مثلاً می‌گویند ما هشت کشته دادیم کی باور می‌کند که در مقابل این همه موشک و پهپادی که ما فرستادیم در پایگاه‌هایشان فقط ۸ نفر آسیب دیده باشند. اصلاً امکان ندارد اینکه معلوم است اینطور نیست تعداد کشته‌هایشان و تعداد زخمی‌هایشان از این بیشتر است خیلی هم بیشتر است اینکه مسلم و مشخص است.

چرا ما می‌توانیم ناو آنها را بزنیم، اما آنها از تیر راس ما رفته‌اند. حضور در منطقه، اما حضور نیست، فرار است رفته‌اند هند جنوبی در آنجا محاصره دریایی را برقرار کرده‌اند. ما این توانمندی را داریم و در مقابلشان هم ایستاده‌ایم و می‌ایستیم. خودشان می‌دانند وضعیت پایگاه‌هایشان در منطقه چطور است و الان هم دارند پایگاه‌هایشان را می‌برند به راه‌های دورتر. بچه ۶ ساله شهید اسفندیاری صبح همین را می‌گفت. می‌گفت دشمن فرار کرده پایگاه‌هایش را هم برداشته و دارد می‌رود. بچه ۶ ساله می‌گفت خیلی جالب بود.

به دو مطلب دیگر اشاره می‌کنم. یکی در ارتباط با همین تحریم‌ها است که شدتش را زیاد کرده‌اند. یک ویژگی ما در کشور داریم ویژگی ژئوپلوتیک کشور ما که نعمت خدادادی است و ما را خیلی توانمند می‌کند که بتوانیم از جا‌های دیگر از اثرات تحریم کم کنیم. به نظر من آخر و عاقبت این جنگ هم مثل سایر جنگ‌ها، چون مقابله حق با باطل است حتماً دشمن با خفت و خواری از منطقه بیرون خواهد رفت.

سوال: برخی از فراز‌های پیام رهبر معظم را اشاره کنید؟

دریادار سیاری: اول تشکر کنم از شما‌ها اصحاب رسانه که واقعاً پای کار بودید و تلاش کردید و اثرات کارتان کاملاً اثرگذاری و اثربخشی‌اش معلوم است. به همه رزمندگان نیروی زمینی ارتش و سپاه که هم اکنون در شرایط نامناسب جوی در شرق و غرب و جنوب و در همه جا مستقر هستند برای اینکه تمامیت ارضی را حفظ کنند خدا قوت می‌گویم. می‌خواهم از همه رزمندگان نیروی هوایی ارتش و هوافضا و نیروی پدافند و قرارگاه مشترک پدافند هوایی تشکر و قدردانی کنم که مستمر دارند فضا را کنترل می‌کنند. عملیات آفندی شگفتانه انجام دادند چه بحث اقداماتی که پدافند نیروی هوایی انجام داد، موشک‌هایی که برادران هوا و فضا پهپاد‌هایی که در یگان‌های پهپاد ارتش، پدافند نیروی هوایی ارتش نیروی زمینی ارتش، هوانیروز ارتش؛ نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه انجام دادند خدا قوت به آنها بگویم. باز برای کنترل به ویژه تنگه هرمز از بچه‌های انتظامی تشکر و قدردانی کنم که واقعاً در میدان هستند و در بحث برقراری امنیت در مرز‌ها هم به ما کمک و کوشش می‌کنند از آنها هم تشکر می‌کنم. از صنایع وزارت دفاع شرکت‌های دانش بنیان همه دست‌اندرکاران صنعت تشکر و قدردانی می‌کنم. از دانشجویان و اساتید دانشگاه، همه دست‌اندرکاران علم که با صنایع وزارت دفاع و دیگر جا‌ها همکاری دارند تشکر و قدردانی می‌کنم. از مردم تشکر و قدردانی می‌کنم و دست تک تک مردم را می‌بوسیم که این گونه پای کار هستند و کمک کردند به همه ما. به همه خانواده‌های رزمندگان هم عرض سلام و عرض ارادت دارم به ویژه خانواده معظم شهدا که آنها هم پای کار هستند اگر نباشند چرخ نمی‌چرخد.

رمز پیروزی ما اتحاد و انسجام و وحدت و با هم بودن است دشمن می‌خواست این را به هم بزند ما اجازه نمی‌دهیم. ملت برای ما دعا کنند که ما سربازان خوبی برای ملت باشیم. جان کلام پیام رهبر عزیز انقلاب اسلامی که امروز ساعت ۲ بعد از ظهر قرائت شد خدمتتان عرض می‌کنم. می‌فرمایند: استمرار عزت و سربلندی و بزرگی و آمادگی قدرت ملت ایران یکپارچه در برابر دشمن حق مداری ایران و پایداری بر اصول و مواضع به حق خود از جمله تنگه هرمز ادامه همبستگی ملی تکرار ناپذیری استعمار و تسلط دشمن مستکبر یعنی دشمن دیگر همچین فکری نکند تکرار نمی‌شود، شکوهمندی روز‌های آینده پایداری حق و زبونی و شکست باطل اقتدار نیرو‌های مسلح، حضور مسئولانه هم‌وطنان، نقش آفرینی بانوان گرامی و درس‌های ماندگار دفاع ۸ ساله که چراغ راه نبرد‌های امروز ما در برابر سلطه‌گران متجاوز است. قوی‌تر شدن نظام اسلامی پس از جنگ ۸ ساله و نبرد‌های اخیر و ضربات دردآور نیرو‌های مسلح، تکریم شهیدان و ستارگان درخشان دفاع مقدس و مقاومت، علاقه و دلبستگی و تعلق خاطر مردم ایران به قرآن کریم و عترت و ولایت به عنوان پشتوانه الهی برای طی شجاعانه مسیر حق در همه پیام‌هایی که تا به امروز حضرت آقا داده‌اند اعتماد به مردم خداجو ایران حقانیت راه ایران عزیز پیروزی حق بر باطل و اعتماد به اقتدار نظام برگرفته از نیرو‌های مسلح دولت و مردم وجود دارد.