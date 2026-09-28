امام جمعه کیش، گفت: در دومین سالگرد شهادت سیدالشهداء مقاومت باید بگوییم شهید سیدحسن نصرالله به تنهایی یک ملت بود و نمونه ایمان و خداپرستی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سیّدحسن نصرالله، گفت: شهید سید حسن نصرالله برای خدا قیام کرد و مانند کوه استوار بود.

امام جمعه کیش، در دویست و دوازدهمین شب از حماسه خیابان، در میدان ساحل کیش، گفت: راه و مکتب شهید نصرالله در امت جاری است.

او افزود: تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، شهدا زنده هستند و خون آنان جوشش می‌آورد و راهشان ادامه دارد.

امام جمعه کیش در خصوص شرایط فعلی ایران و منطقه گفت: جنگ با پیروزی ملت ایران تمام می‌شود و آمریکا باید از منطقه خارج شود و چاره‌ای جز تسلیم ندارد.

او افزود: انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت، آمادگی کامل داریم و در صحنه هستیم، نیرو‌های مسلح، قوی‌تر از قبل آماده پاسخگویی هستند، انسجام و وحدت و همراهی با مسئولان و دولت و نیروی‌های مسلح را حفظ کنیم، صبور باشیم با صرفه جویی دشمن را ناکام بگذاریم.