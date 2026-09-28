به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم بصیر، مؤمن و انقلابی مهاباد در دویست و دوازدهمین قرار شبانه، بار دیگر با حضور هوشمندانه و پرشور خود در میدان، این حماسه را به جلوه‌ای ماندگار از همبستگی و انسجام ملی تبدیل کرده و با تجدید بیعت با رهبر انقلاب و پاسداشت یاد شهیدان، بار دیگر نشان دادند که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، منسجم و هوشیار است.

حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.

دویست و دوازدهمین شب ایستادگی؛ روایت مقاومت و اقتدار ملت ایران دویست و دوازدهمین شب ایستادگی؛ روایت مقاومت و اقتدار ملت ایران دویست و دوازدهمین شب ایستادگی؛ روایت مقاومت و اقتدار ملت ایران دویست و دوازدهمین شب ایستادگی؛ روایت مقاومت و اقتدار ملت ایران دویست و دوازدهمین شب ایستادگی؛ روایت مقاومت و اقتدار ملت ایران