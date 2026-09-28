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در دویست و دوازدهمین شب از تجمعات شبانه، مردم مهاباد بر تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایران قوی در سایه وحدت و انسجام ملی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم بصیر، مؤمن و انقلابی مهاباد در دویست و دوازدهمین قرار شبانه، بار دیگر با حضور هوشمندانه و پرشور خود در میدان، این حماسه را به جلوهای ماندگار از همبستگی و انسجام ملی تبدیل کرده و با تجدید بیعت با رهبر انقلاب و پاسداشت یاد شهیدان، بار دیگر نشان دادند که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، منسجم و هوشیار است.
حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاههای تاریخی، پای کار انقلاب و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.