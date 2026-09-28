مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به بررسی وضعیت سیل‌بند‌ها و طرح‌های کنترل آبگرفتگی در شادگان گفت: انتظار می‌رود ترمیم نقاط بحرانی سیل‌بند‌ها پیش از آغاز بارندگی‌ها به طور کامل انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی دوشنبه در بازدید از شهرستان شادگان اظهار کرد: وضعیت سیل‌بندهایی که از سوی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان اولویت نخست شناسایی شده بودند و همچنین تقسیم کار انجام‌شده میان شرکت‌های معین شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه تعدادی از شرکت‌های معین پای کار آمدند و عملیات ترمیم برخی نقاط بحرانی سیل‌بندها را آغاز کردند که این اقدامات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: پیش از آغاز بارندگی‌ها، نقاط بحرانی شناسایی‌شده در سیل‌بندهای شهرستان شادگان به طور کامل ترمیم و ایمن‌سازی شوند.

عبدالهی با اشاره به موضوع آبگرفتگی معابر شهری شادگان، گفت: در این زمینه تقسیم کار لازم انجام شده است، هرچند مسئولیت دفع آب‌های سطحی به طور مستقیم بر عهده شهرداری‌هاست.

وی ادامه داد: شهرداری شادگان اجرای پروژه‌ای را در منطقه جهان‌آرا آغاز کرده که این منطقه در جریان سیلاب‌های فروردین‌ماه با مشکل آبگرفتگی مواجه شده بود و امیدواریم این طرح تا هفته آینده وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان همچنین از اقدامات شرکت آب و فاضلاب در زمینه افزایش ظرفیت دفع فاضلاب خبر داد و گفت: این شرکت در خصوص ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب، تامین پمپ‌های جایگزین و دیگر اقداماتی که می‌تواند در افزایش ظرفیت خروجی ایستگاه‌ها موثر باشد، اقدامات مناسبی انجام داده است.

علی عبداللهی اظهار کرد: انتظار می‌رود شهرداری شادگان بیش از پیش نسبت به موضوع آبگرفتگی معابر و کنترل و دفع آب‌های سطحی اقدامات لازم را انجام دهد تا با آغاز بارندگی‌ها، مشکلات کمتری برای شهروندان ایجاد شود.

سرپرست فرمانداری شادگان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از آبگرفتگی در این شهرستان گفت: بخش عمده اقدامات و تمهیدات دستگاه‌های متولی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد انجام شده و تلاش می‌شود بخش باقی‌مانده نیز تا پایان هفته تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

حبیب عفری‌مفرد اظهار کرد: تقسیم کار و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای آمادگی در برابر بارندگی‌های پیش‌رو انجام شد.

وی افزود: همه تاسیسات، تجهیزات و امکانات دستگاه‌های متولی همچنان در اختیار مجموعه مدیریت شهری و شهرداری برای مقابله با آبگرفتگی و دفع آب‌های سطحی قرار دارد و در صورت نیاز برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته خواهد شد.

عفری مفرد با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در سال جاری گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش بارندگی‌ها نسبت به سال‌های گذشته، اقدامات پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، کمترین مشکل برای مردم شهرستان ایجاد شود.

وی بیان کرد: در نشست امروز با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب و دیگر مسئولان و متولیان امر، موضوع دفع آب‌های سطحی و افزایش آمادگی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست فرمانداری شادگان افزود: با توجه به تدابیر اتخاذشده و پیگیری‌های مستمر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم در زمان بارش‌ها و نزول رحمت الهی، شهرستان شادگان با کمترین مشکل مواجه شود و خدمات‌رسانی مناسب به مردم شریف شهرستان ادامه داشته باشد.

شهرستان شادگان در جنوب خوزستان به دلیل شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در پایین‌دست حوزه‌های آبریز، در زمان بارندگی‌های شدید با خطر آبگرفتگی معابر شهری، سرریز روان‌آب‌ها و آسیب به سیل‌بندها مواجه است.

بر همین اساس، با نزدیک شدن به فصل بارندگی، عملیات ترمیم و تقویت سیل‌بندهای نقاط بحرانی، آماده‌سازی ایستگاه‌های پمپاژ و تجهیزات دفع آب‌های سطحی و لایروبی و پاکسازی مسیرهای انتقال آب در دستور کار دستگاه‌های اجرایی این شهرستان قرار گرفته است.

در پی پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در سال جاری، ستاد مدیریت بحران شادگان با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌ها و کاهش پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها، تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی و شرکت‌های معین را دنبال کرده است.