به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رقابت‌های تکواندو منطقه ۲ کشور با حضور هشت تیم از هشت استان کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد و تیم نونهالان پسر گیلان با عملکردی درخشان و کسب ۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

نماینده گیلان با این عملکرد درخشان، بالاتر از تیم البرز قرار گرفت و بر سکوی دوم لیگ منطقه ۲ کشور ایستاد تا یکی دیگر از موفقیت‌های ارزشمند تکواندو استان در رده‌های پایه رقم بخورد.