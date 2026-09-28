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تکواندوکاران نونهال گیلانی عنوان نائب قهرمانی را در مسابقات کشوری کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رقابتهای تکواندو منطقه ۲ کشور با حضور هشت تیم از هشت استان کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد و تیم نونهالان پسر گیلان با عملکردی درخشان و کسب ۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را به دست آورد.
نماینده گیلان با این عملکرد درخشان، بالاتر از تیم البرز قرار گرفت و بر سکوی دوم لیگ منطقه ۲ کشور ایستاد تا یکی دیگر از موفقیتهای ارزشمند تکواندو استان در ردههای پایه رقم بخورد.