۱۸۰ خانواده قمی پس از سال‌ها انتظار، با دریافت کلید واحد‌های خود در شهرک شهید رئیسی، نخستین قدم را برای ورود به خانه‌های جدیدشان برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جشن خانه‌دار شدن ۱۸۰ خانواده در شهرک شهید رئیسی قم برگزار شد؛ خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار رسیدن این روز بودند و حالا کلید خانه‌ای را تحویل می‌گیرند که قرار است محل زندگی و آرامش آنها باشد.

واحد‌های این شهرک به صورت انبوه‌سازی احداث شده، اما مصالح و کیفیت ساخت آنها با رویکردی نزدیک به ساخت‌وساز شخصی‌سازی شده در نظر گرفته شده است و در شرکت آگور سازه نما تلاش شده واحد‌ها به گونه‌ای ساخته شوند که گویی سازندگان قرار است خودشان در این خانه‌ها سکونت کنند.

تحویل این واحد‌ها به صورت موقت انجام می‌شود و خانواده‌ها در مرحله نخست خانه را به دقت بررسی می‌کنند تا در صورت مشاهده هرگونه نقص یا ایراد، موارد را به سازندگان اعلام کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

شهرک شهید رئیسی قم یکی از مهم‌ترین سایت‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان است که حدود ۲۹ هزار واحد مسکونی در آن در حال ساخت است.

تاکنون حدود ۲ هزار واحد از واحد‌های این شهرک به متقاضیان تحویل شده و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، ۲۰ هزار واحد دیگر نیز به متقاضیان تحویل شود.

آب، برق و گاز این شهرک نیز تا حد زیادی تأمین شده است و قرار است خانواده‌ها پس از اطمینان از اتصال انشعابات و فراهم شدن زیرساخت‌های ضروری، سکونت خود را در واحد‌های تحویلی آغاز کنند.