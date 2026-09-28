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آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل روسیه دوشنبه شب در کازان آرنا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکنان در ابتدای تمرین طبق برنامه روزهای گذشته، با حرکات کششی و نرمشی بدنهای خود را گرم کردند.
در ادامه، ملیپوشان در قالب چهار تیم و در دو بخش از زمین به حفظ توپ با تأکید بر بازی تکضرب و تعداد مشخص ضربات پرداختند. امیر قلعهنویی در این بخش با حساسیت ویژهای بر اجرای صحیح و دقیق تمرینات نظارت داشت و نکات مورد نظر خود را به بازیکنان گوشزد میکرد.
در بخش بعدی، بازیکنان در دو گروه و بهصورت دو به دو، تمرینات سرعتی در مسافتهای کوتاه را انجام دادند.
پس از آن، تمرینات تاکتیکی ملیپوشان در قالب دو تیم زرد و سفید آغاز شد و بازیکنان برنامههای مورد نظر کادر فنی برای دیدار مقابل روسیه را مرور کردند.
بازی درونتیمی بخش دیگری از برنامه امروز بود و ملیپوشان در جریان آن، برنامههای تاکتیکی و ضربات ایستگاهی را نیز تمرین کردند.
در پایان بازی درونتیمی، بازیکنان به تمرین ضربات پنالتی پرداختند. این بخش با شیوهای متفاوت برگزار شد؛ هر دروازهبان تا زمانی که ضربات پنالتی را مهار میکرد درون دروازه باقی میماند و پس از دریافت گل، جای خود را به دروازهبان دیگری میداد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان نیز همانند روزهای گذشته در محل تمرین حضور داشت و برنامههای ملیپوشان را از نزدیک تماشا کرد.
تعدادی از هواداران ایرانی حاضر در کازان نیز در ورزشگاه حضور یافتند و نظارهگر آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با روسیه بودند.
آخرین تمرین تیم ملی پس از حدود ۹۰ دقیقه به پایان رسید؛ تمرینی که با جدیت و انگیزه بالای ملیپوشان همراه بود و بازیکنان با تمرکز بالا آخرین برنامههای کادر فنی را برای دیدار مقابل روسیه به اجرا گذاشتند.