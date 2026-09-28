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مرکز مشاوره تحصیلی رایگان و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بلوار آیتالله کاشانی شهرکرد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،مرکز مشاوره تحصیلی رایگان و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با هدف ارائه خدمات تخصصی مشاوره به داوطلبان ورود به دانشگاه و کمک به آنان برای انتخاب آگاهانه رشته و مسیر تحصیلی راهاندازی شد.
در آیین افتتاح این مرکز، ابراهیم رحیمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت انتخاب صحیح رشته و دانشگاه گفت: یکی از مهمترین تصمیمهای هر داوطلب در مسیر تحصیل، انتخاب رشته متناسب با علایق، توانمندیها، استعدادها و شرایط فردی است و ارائه مشاوره تخصصی میتواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: راهاندازی مرکز مشاوره تحصیلی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با رویکرد خدمترسانی به خانوادهها و داوطلبان انجام شده است تا متقاضیان بتوانند بدون دغدغه مالی از خدمات مشاورهای تخصصی در زمینه انتخاب رشته و شناخت ظرفیتهای آموزشی دانشگاه بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: هدف این مرکز آن است که داوطلبان با شناخت دقیقتر از رشتههای تحصیلی، ظرفیتهای دانشگاه، شرایط ادامه تحصیل و آینده مسیر آموزشی خود تصمیمگیری کنند و انتخاب رشته آنان بر پایه اطلاعات صحیح و مشاوره تخصصی انجام شود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر مأموریت آموزشی و پژوهشی، خود را موظف به ارائه خدمات علمی و مشاورهای به جامعه میداند و راهاندازی چنین مراکزی میتواند زمینه ارتباط مستقیمتر دانشگاه با دانشآموزان، داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در این مرکز تلاش شده است از ظرفیت استادان و مشاوران مجرب استفاده شود تا داوطلبان بتوانند متناسب با سوابق تحصیلی، علاقهمندیها و شرایط خود از راهنماییهای لازم برای انتخاب رشته بهرهمند شوند.
در ادامه این مراسم، اعضای هیئترئیسه، استادان، کارکنان و دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از بخشهای مختلف مرکز مشاوره تحصیلی بازدید کردند.
مرکز مشاوره تحصیلی رایگان و انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در بلوار آیتالله کاشانی شهرکرد راهاندازی شده و آماده ارائه خدمات مشاورهای به داوطلبان و خانوادههای آنان است.