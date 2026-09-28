\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0631\u0634\u062a \u0648 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u060c \u0628\u0650\u0633\u0627\u0646\u0650 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0645\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0646\u062f.