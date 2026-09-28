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مسئول سازمان بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به شناسایی حدود ۲۴۰ شهید هنرمند در استان، زمان برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند را در نیمه نخست آبانماه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین زمانی روز دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند استان اظهار کرد: ابلاغ برگزاری این کنگره از تیرماه امسال انجام شد و پس از برگزاری جلسات در تهران با مجموعه وزارت کشور و مسئولان مربوط، مقرر شد اجلاسیههای استانی در سراسر کشور با هدف پاسداشت مقام و منزلت شهدای هنرمند برگزار شود.
وی افزود: در استان خوزستان تاکنون کنگرهای در این سطح برای شهدای هنرمند برگزار نشده و اگرچه برنامههایی در قالب یادواره شهدا انجام شده است، اما اجرای این کنگره ملی نیازمند برنامهریزی گسترده و شناسایی دقیق شهدای هنرمند استان است.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به ساختار شورای سیاستگذاری کنگره گفت: بر اساس شیوهنامه ابلاغی، شورای سیاستگذاری کنگره با ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رئیس کنگره، رئیس حوزه هنری به عنوان نایبرئیس و سازمان بسیج هنرمندان به عنوان دبیر شورا تشکیل میشود.
وی ادامه داد: معاون فرهنگی استانداری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صدا و سیمای مرکز خوزستان، ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای هنر استان و برخی مجموعههای دیگر از اعضای این شورا هستند و استاندار نیز به عنوان حامی عالی کنگره، نقش حمایتی و تسهیلگری در جلب مشارکت دستگاهها و تأمین منابع دارد.
سرهنگ زمانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، شناسایی شهدای هنرمند استان بوده است، گفت: با وجود اینکه دستگاههای مختلف از جمله بنیاد شهید، ارتش، نیروی انتظامی و بنیاد حفظ آثار، آمار دقیق و جامعی از شهدای هنرمند در اختیار نداشتند، اما با پیگیریهای انجامشده حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ شهید هنرمند در استان شناسایی شدند.
وی افزود: اطلاعات برخی از شهدا ناقص بود و مشکلاتی مانند نبود نشانی یا شماره تماس وجود داشت، اما تلاش شد این اطلاعات تکمیل و شهدای هنرمند هر شهرستان مشخص شوند.
وی ادامه داد: اسامی شهدای شناساییشده برای شهرستانها ارسال شده است تا در صورت وجود مستندات، اطلاعات تکمیلی ارائه شود و اگر شهید هنرمند دیگری نیز در شهرستانها وجود دارد که در فهرست اولیه قرار نگرفته، معرفی شود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به مرحله مستندسازی شهدای هنرمند گفت: پس از شناسایی شهدا، برای هر شهید باید پرونده فرهنگی تشکیل شود و تولید آثار مختلف درباره زندگی، فعالیتهای هنری و نقش آنان در مسیر انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شده است تعدادی از شهدای شاخص هنرمند هر شهرستان و یک یا دو شهید شاخص در سطح استان معرفی شوند و برای حداقل سه شهید شاخص، تولید محتوای ویژه انجام شود.
سرهنگ زمانی با اشاره به برنامه تکریم خانواده شهدای هنرمند گفت: طبق دستورالعمل کنگره، باید حداقل ۵۰ درصد خانوادههای شهدای شناساییشده در سطح استان مورد تکریم قرار گیرند.
وی با بیان اینکه چهار جشنواره در قالب این کنگره پیشبینی شده است، اظهار کرد: جشنوارههای هنرهای تجسمی، ادبیات داستانی، عکس و تئاتر از جمله برنامههایی هستند که باید در استان برگزار شوند و هدفگذاری شده است حداقل از ظرفیت ۱۰۰ هنرمند استانی در تولید آثار مرتبط با این کنگره استفاده شود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به محدودیت زمانی برای اجرای برنامهها گفت: اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند باید در نیمه نخست آبانماه برگزار شود و با توجه به همزمانی با هفته بسیج و ایام فاطمیه، تلاش شده است برنامهها با این مناسبتها هماهنگ شود.
وی افزود: سوگواره «یاس نبی» نیز با هماهنگیهای انجامشده و برای دومین سال متوالی در قالب برنامههای مرتبط با این کنگره برگزار خواهد شد.
سرهنگ زمانی درباره تقسیمبندی شهرستانها برای اجرای برنامهها گفت: با توجه به شرایط موجود و برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شهرستانها، برنامهها به صورت قطبی طراحی شده است.
وی ادامه داد: آبادان به عنوان یکی از محورهای برگزاری یادوارهها تعیین شده و شهرستانهای خرمشهر، اروندکنار و شادگان در این برنامه مشارکت خواهند داشت. همچنین دزفول به عنوان محور شمال استان با حضور شهرستانهای اندیمشک، شوش و شوشتر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بهبهان نیز در برنامهها حضور دارد و جشنواره تئاتر با توجه به ظرفیتهای موجود و هماهنگیهای انجامشده در خرمشهر برگزار خواهد شد. همچنین سوگواره تعزیه در شمال استان و با محوریت شهرستانهای لالی، مسجدسلیمان و اندیکا برگزار میشود.
سرهنگ زمانی با تأکید بر ضرورت تولید آثار ماندگار درباره شهدای هنرمند گفت: در کنار برگزاری اجلاسیه، باید آثاری مانند کلیپهای معرفی شهدا، روایت نقش هنرمندان در مسیر انقلاب اسلامی و آثار فرهنگی مرتبط با زندگی شهدا تولید شود.
وی افزود: یکی از شهدای شاخص هنرمند استان نیز برای معرفی در سطح ملی به تهران معرفی خواهد شد تا آثار ویژهای درباره وی تولید شود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان خوزستان ادامه داد: برای اجلاسیه استانی نیز نیازمند آمادهسازی اقلامی مانند تابلوهای معرفی شهدا، هدایا و تقدیر از خانواده شهدا، تندیس، سیستم صوتی، تبلیغات محیطی، بیلبوردهای شهری، پذیرایی از مهمانان شهرستانی و تولید کلیپهای مرتبط با شهدا هستیم.
وی تأکید کرد: فضای شهری باید به سمت معرفی این رویداد و تبیین جایگاه شهدای هنرمند هدایت شود تا مردم استان در جریان برگزاری این کنگره قرار گیرند.
سرهنگ زمانی در پایان گفت: برای اجرای بهتر برنامهها، نیاز است جلسات هماهنگی با فرماندهان نواحی، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها و مسئولان بسیج هنرمندان برگزار شود و وظایف میان شهرستانها تقسیم شود؛ چرا که اگر کار میان مجموعهها تقسیم شود، اجرای آن دشوار نخواهد بود، اما تمرکز همه امور در یک مجموعه، روند اجرا را سنگین میکند.
فرهنگ ایثار و شهادت، میراث ۸ سال دفاع مقدس است
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با تأکید بر نقش هشت سال دفاع مقدس در شکلگیری فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت گفت: بسیاری از ارزشهایی که امروز در جامعه و در میان مردم و نیروهای مسلح شاهد آن هستیم، ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.
سرهنگ علی ساری اظهار کرد: نسلهای قدیمی نسبت به هفته دفاع مقدس حساسیت و تعلق خاطر ویژهای دارند، چرا که این دوران یک مقطع تاریخی مهم و اثرگذار در انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به دیدگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی درباره دفاع مقدس افزود: شهید سلیمانی دفاع مقدس را به عنوان یک قله رفیع و بلند توصیف میکرد و معتقد بود سایر حوادث و تهدیدهایی که انقلاب اسلامی با آن مواجه شده، در مقایسه با این قله همچون کوهپایه هستند.
معاون هماهنگکننده سپاه خوزستان ادامه داد: فرهنگ شهادت، ایثار، ازخودگذشتگی و حب وطن از مهمترین درسهایی است که از هشت سال دفاع مقدس آموختیم و شخصیتهای بزرگی در این دوران تربیت شدند که الگوهای ماندگاری برای جامعه هستند.
وی با اشاره به مقاومت مردم و نیروهای مسلح در برابر تهدیدها بیان کرد: امروز بسیاری از ایستادگیهایی که در کشور شاهد هستیم، حاصل همان فرهنگ مقاومت و تربیتی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.
سرهنگ ساری با بیان اینکه عامل اصلی مقاومت تنها تجهیزات نظامی نیست، گفت: هرچند برخی کشورها از سلاحها و تجهیزات پیشرفته برخوردار هستند، اما مهمتر از ابزار، انسانهایی هستند که از آن استفاده میکنند؛ افرادی که با ایمان و اعتقاد پای کار میایستند و برای دفاع از آرمانهای خود از جانشان میگذرند.
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس را به نسلهای جدید منتقل کنیم، چرا که بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز با ابعاد این دوران و رشادتهای صورتگرفته آشنایی کافی ندارند.
معاون هماهنگکننده سپاه خوزستان با اشاره به اهمیت استفاده از ابزار هنر برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس گفت: زبان هنر، زبانی فراگیر و اثرگذار است و میتواند مفاهیم ارزشمند را بهتر به مخاطبان منتقل کند؛ به همین دلیل باید از ظرفیتهای هنری برای معرفی فرهنگ دفاع مقدس بهره گرفت.
وی افزود: ممکن است برگزاری یک یادواره به شیوه سنتی نتواند ارتباط لازم را با نسل جوان برقرار کند، اما یک اثر هنری ماندگار میتواند تأثیر عمیقتری بر مخاطب داشته باشد.
سرهنگ ساری در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری کنگره شهدای هنرمند خوزستان خبر داد و گفت: این کنگره با هدف معرفی شهدای هنرمند استان، تبیین آثار و فعالیتهای هنری آنان، تجلیل از خانوادههای این شهدا و معرفی این چهرهها به نسل جوان برگزار خواهد شد.
وی افزود: شهدای ما تنها در عرصه جهاد و مقاومت برجسته نبودند، بلکه بسیاری از آنان دارای استعدادها و فعالیتهای هنری نیز بودند و باید این ظرفیتها به جامعه معرفی شود.
معاون هماهنگکننده سپاه خوزستان با اشاره به ابلاغ برگزاری این کنگره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در نشستهای برگزارشده در تهران نیز بر نقش مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در سیاستگذاری و اجرای این برنامه تأکید شده است.
وی با بیان اینکه خوزستان از جمله استانهایی است که اجرای این طرح را آغاز کرده است، گفت: در این مسیر تلاش داریم با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاهها، برنامهای منسجم و اثرگذار برگزار کنیم.
سرهنگ ساری با اشاره به تقسیم کار انجامشده برای اجرای برنامهها افزود: بخشی از برنامهها به شهرستانها واگذار شده تا ظرفیتهای محلی در برگزاری یادواره شهدای هنرمند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شهرستانهایی مانند دزفول، شوش، شوشتر، اندیمشک، بهبهان، آبادان، خرمشهر و ماهشهر در اجرای برنامهها نقش خواهند داشت.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها تصریح کرد: هدف ما انجام کار جمعی و استفاده از ظرفیت همه مجموعههاست و به دنبال اقدامات جزیرهای یا ثبت نام افراد و دستگاهها نیستیم؛ چرا که شهدا متعلق به همه مردم هستند و همه ما در قبال آنان مسئولیت داریم.
معاون هماهنگکننده سپاه خوزستان خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، دستگاههای مختلف از جمله استانداری نیز در اجرای این برنامه مشارکت خواهند داشت و امیدواریم با همکاری مجموعههای فرهنگی، کنگره شهدای هنرمند خوزستان به شکل شایسته برگزار شود.
کنگره ملی شهدای هنرمند با هدف معرفی و پاسداشت هنرمندانی که در دوران دفاع مقدس و پس از آن در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، در استانهای مختلف کشور برگزار میشود. در این رویداد، شناسایی شهدای هنرمند، تولید آثار فرهنگی و هنری، تکریم خانواده شهدا و برگزاری برنامههای هنری از محورهای اصلی است.