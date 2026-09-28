به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ بار استان‌های تعز، صعده و حجه را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند.

وی تاکید کرد: در این حملات ددمنشانه، تعدادی از غیرنظامیان یمنی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده یا مجروح شدند.

وی تصریح کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی از آغاز موج جدید تنش‌ها، به عدد ۱۱۲۳ حمله رسیده است.

تنش میان عربستان و صنعا در روز‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن ریاض با گسترش دامنه حملات هوایی خود، زیرساخت‌های ارتباطی و غیرنظامی یمن را نیز هدف قرار می‌دهد و همزمان صنعا صراحتا از آمادگی برای پاسخ به این روند و گسترش بانک اهداف خود در داخل عربستان سخن می‌گوید.