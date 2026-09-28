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سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳۸ حمله هوایی سعودی به مناطق مسکونی یمن انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اطلاعیهای اعلام کرد: جنگندههای «اف-۱۵» و «تایفون» سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ بار استانهای تعز، صعده و حجه را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند.
وی تاکید کرد: در این حملات ددمنشانه، تعدادی از غیرنظامیان یمنی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده یا مجروح شدند.
وی تصریح کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی سعودی از آغاز موج جدید تنشها، به عدد ۱۱۲۳ حمله رسیده است.
تنش میان عربستان و صنعا در روزهای اخیر وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن ریاض با گسترش دامنه حملات هوایی خود، زیرساختهای ارتباطی و غیرنظامی یمن را نیز هدف قرار میدهد و همزمان صنعا صراحتا از آمادگی برای پاسخ به این روند و گسترش بانک اهداف خود در داخل عربستان سخن میگوید.