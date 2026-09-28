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مدیرکل بهزیستی استان از رشد ۴۳ درصدی مشارکتهای مردمی خیران از تهیه جهیزیه و مسکن مددجویان تا پویشهای نذر نان و خیر ماندگارخبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الله محمدزاده، در نخستین جلسه شورای مشارکتهای مردمی به محورهای یازده گانه کمکهای مردمی اشاره کرد و گفت: مسکن مددجویان، توانمندسازی و سرمایهگذاری برای تأمین آینده مددجویان، جهیزیه، معیشت مددجویان، کمک به فضای فیزیکی و تجهیزات مراکز دولتی، و تأمین هزینههای درمان و دارو، خدمات توانبخشی از مهمترین این خدمات است.
وی تصریح کرد: کمکهای نقدی و غیرنقدی در استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴۳ درصد رشد داشته است.
مدیرکل بهزیستی استان به طرح حامی اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۳۰۰۰ کودک با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیون تومان توسط ۲۲۰ حامی حمایت شدند. همچنین ۹۰۰ دانشآموز معلول، ۲۰۰ دانشآموز دارای پرونده اجتماعی و ۲۵۰ دانشآموز و دانشجو تحت پوشش قرار گرفتند.
محمدزاده پویش خیر ماندگار را از طرحهای موفق استان دانست و گفت: در این پویش، هزینههای مراسم ختم به جای گل و گیاه، صرف خرید ویلچر میشود. سال گذشته ۴۸ ویلچر اهدا شد، ۱۵۰ مددجو در بحث درمان و جهیزیه حمایت شدند و سه دستگاه یخچال نیز تحویل داده شد.