به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الله محمدزاده، در نخستین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی به محور‌های یازده گانه کمک‌های مردمی اشاره کرد و گفت: مسکن مددجویان، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری برای تأمین آینده مددجویان، جهیزیه، معیشت مددجویان، کمک به فضای فیزیکی و تجهیزات مراکز دولتی، و تأمین هزینه‌های درمان و دارو، خدمات توان‌بخشی از مهمترین این خدمات است.

وی تصریح کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی در استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان به طرح حامی اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۳۰۰۰ کودک با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیون تومان توسط ۲۲۰ حامی حمایت شدند. همچنین ۹۰۰ دانش‌آموز معلول، ۲۰۰ دانش‌آموز دارای پرونده اجتماعی و ۲۵۰ دانش‌آموز و دانشجو تحت پوشش قرار گرفتند.

محمدزاده پویش خیر ماندگار را از طرح‌های موفق استان دانست و گفت: در این پویش، هزینه‌های مراسم ختم به جای گل و گیاه، صرف خرید ویلچر می‌شود. سال گذشته ۴۸ ویلچر اهدا شد، ۱۵۰ مددجو در بحث درمان و جهیزیه حمایت شدند و سه دستگاه یخچال نیز تحویل داده شد.

وی از پویش گرمای محبت برای فصل سرما خبر داد و افزود: ۱۷۰ دستگاه بخاری تهیه و ۱۶۵ دستگاه بخاری گازی بین مددجویان بهزیستی توزیع شد.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به مراسم اهدای جهیزیه با حضور استاندار گفت: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۴۰ سری جهیزیه تحویل داده شد. هم‌اکنون ۷۵ جهیزیه پشت نوبت داریم و پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به ۱۱۰ سری برسد.