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هفته سوم لیگ دست یک فوتبال ایران با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز دوم هفته سوم لیگ یک فوتبال باشگاههای کشور که دوشنبه ۶ مهر به این شرح است:
سایپا ۲ - ۱ نیروی زمینی
آریو اسلامشهر ۲ - صفر هوادار
کاراگستر شبستر ۱ - ۱ مس کرمان
پالایش نفت بندرعباس صفر - صفر نفت و گاز گچساران
پارس جنوبی جم ۳ - ۲ نفت مسجدسلیمان
نتیجه بازیهای روز نخست هفته سوم لیگ یک به شرح زیر است:
فولاد ب ۲ _ ۲ شاهین عامری
فردالبرز صفر _ صفر جزیره قشم
در ادامه این رقابتها سه شنبه ۷ مهر مس رفسنجان به مصاف بعثت کرمانشاه میرود.
در جدول سایپا با ۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای آریو اسلامشهر با ۶ و پارس جنوبی جم با ۵ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.