

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز دوم هفته سوم لیگ یک فوتبال باشگاه‌های کشور که دوشنبه ۶ مهر به این شرح است:

سایپا ۲ - ۱ نیروی زمینی

آریو اسلامشهر ۲ - صفر هوادار

کاراگستر شبستر ۱ - ۱ مس کرمان

پالایش نفت بندرعباس صفر - صفر نفت و گاز گچساران

پارس جنوبی جم ۳ - ۲ نفت مسجدسلیمان

نتیجه بازی‌های روز نخست هفته سوم لیگ یک به شرح زیر است:

فولاد ب ۲ _ ۲ شاهین عامری

فردالبرز صفر _ صفر جزیره قشم

در ادامه این رقابت‌ها سه شنبه ۷ مهر مس رفسنجان به مصاف بعثت کرمانشاه می‌رود.

در جدول سایپا با ۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آریو اسلامشهر با ۶ و پارس جنوبی جم با ۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.