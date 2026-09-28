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روایت یک سرباز

ماجرای مفقود شدن یک رزمنده ۱۷ ساله در روز‌های دفاع مقدس، خبری که تا دفتر رئیس جمهور هم رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۲۱:۴۳
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برچسب ها: آیت الله خامنه‌ای ، رهبر انقلاب ‌ ، دوران دفاع مقدس
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