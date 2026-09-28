\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0631\u0627\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f3 \u0631\u0648\u0632\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0627\u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u0650 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0627\u0637\u0650 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc\u0650 \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.