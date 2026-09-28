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رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان گفت: فراخوان جذب ۲۵۸ مدرس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برای سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیانوش بهرهی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا تاریخ ۱۱ مهرماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به آدرس https://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم برای مراحل ثبتنام را انجام دهند.
وی در خصوص فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال جاری نیز افزود: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید واحدهای استانی، جهت تامین نیازها و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود با توجه به دورههای در حال اجرا و همچنین رشتههای جدید در قالب گروه درسهای تعیینشده، صورت گرفته است به نحوی که تامین مدرس موردنیاز مراکز آموزشی، طبق زمانبندی مناسب انجام شود.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان بیان کرد: متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی برای شرکت در فراخوان حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.
بهرهی افزود: جذب مدرس به صورت بومی در استان برای شهرستانهای اهواز، دزفول، شوشتر، ماهشهر و ایذه انجام میشود.
وی تاکید کرد: ملاک ثبتنام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرمهای سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری است.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ادامه داد: ظرفیت پیشبینی شده برای پذیرش مدرسان در خوزستان تعداد ۱۷۳ نفر مدرس واجد شرایط در چهارگروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ هنر و تعداد ۸۵ نفر در گروه درسهای معارف اسلامی است.
بهرهی بیان داشت: دانشگاه تلاش میکند نتایج فراخوان را قبل از شروع ترم تحصیلی بهمن ماه اعلام کند تا بتوانیم از خدمات مدرسان جدید در ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود ارائه آموزشهای اشتغالمحور بهرهمند شویم.