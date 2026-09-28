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رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت مجلس با اشاره به شرایط دشوار کشور ، ارزیابی عملکرد صداوسیما را نیازمند توجه به نقش این رسانه در حفظ انسجام ملی و صیانت از کشور دانست و گفت: اگر عملکرد رسانه ملی را با شاخص میزان موفقیت در حفظ و صیانت از کشور و مقابله با دسیسههای دشمنان بسنجیم، میتوان نمره خوبی به آن داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در بازدید از نمایشگاه «روایت تحول»، با ابراز رضایت از این نمایشگاه، درباره عملکرد رسانه ملی اظهار کرد: در چهار تا پنج سال گذشته، کشور با شرایط بسیار سختی مواجه بوده و مهمترین تکلیف همه ارکان نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی و مقابله با دسیسههای دشمنان بوده است.
محسن زنگنه با اشاره به برخی مقایسهها درباره عملکرد صداوسیما گفت: گاهی عملکرد رسانه ملی با دورههای گذشته و پیرامون برخی برنامههای خاص، مقایسه میشود، در حالی که چنین مقایسهای بیشتر در شرایط عادی قابل انجام است. وقتی کشور، خاک و انسجام ملی در سالهای اخیر با حوادث و تهدیدهای مختلف از سوی دشمنان مواجه بوده، شاخص اصلی ارزیابی باید میزان موفقیت در حفظ و صیانت از کشور باشد.
زنگنه درباره عملکرد رسانه ملی در جنگهای تحمیلی اخیر نیز گفت: به نظر من صداوسیما در این دوره خیلی خوب عمل کرد و توانست نقش خود را در شرایط جنگی بهخوبی ایفا کند.
وی یکی از نقاط قوت رسانه ملی را حضور مؤثر در روایت رویدادها دانست و اظهار کرد: صداوسیما در این ایام در حوزه «روایت اول» عملکرد خوبی داشت و توانست روایت خود را از اتفاقات و تحولات به جامعه ارائه کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت گفتمان دفاع از کشور و مقابله با دشمن افزود: گفتمان دفاع از وطن و مقابله با دشمن، گفتمانی محکم و دارای ظرفیت بالایی برای همراه کردن جامعه است.
زنگنه درعینحال بر ضرورت توجه بیشتر به فضای رسانهای و ایجاد زمینه برای گفتوگوهای دوسویه تأکید کرد و گفت: شاید اگر در چنین فضاهایی بسترهای دوسویه بیشتری ایجاد شود تا برخی پلتفرمهای مجازی یا شبکهها و برنامههای خارج از رسانه ملی نتوانند از خلأهای موجود استفاده کنند، عملکرد رسانه میتواند کاملتر باشد.
وی تأکید کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که حتی خلأهایی را که ممکن است دیگر شبکهها و رسانهها از آنها استفاده کنند، پوشش دهیم و اجازه ندهیم این خلأها به نقطهای برای اثرگذاری رسانههای دیگر تبدیل شود؛ بنابراین گزارش، نمایشگاه «روایت تحول» با محوریت دستاوردهای پنجساله دوره تحول سازمان صداوسیما بهطور رسمی از دوم شهریورماه در مرکز همایشهای صداوسیما آغازبهکار کرده است و همچنان در این محل برپاست. در این نمایشگاه، معاونتهای مختلف سازمان صداوسیما، فرایند تحول در حوزههای مأموریتی خود را از مرحله آسیبشناسی و طراحی راهبردی تا تعیین اولویتها، تدوین برنامه عملیاتی و اجرای اقدامات تحولی را برای بازدیدکنندگان درون و برونسازمانی تشریح میکنند.