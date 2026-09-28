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نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی

نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی برگزار شد. دوربین خبر 2030 به حاشیه های این نشست پرداخته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۲۱:۱۸
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