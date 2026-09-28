وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای، مطالب و ادعا‌های منتشرشده در برخی کانال‌های تلگرامی درباره اظهارات منتسب به وزیر امور اقتصادی و دارایی را فاقد صحت و اعتبار دانست و تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این اطلاعیه آمده است: انتشار و بازنشر اخبار و نقل‌قول‌های جعلی و بی‌اساس، به‌ویژه مطالبی که با ایجاد نگرانی و تشویش منتشر میشود، اقدامی غیرمسئولانه و آسیب زننده به انسجام اجتماعی است؛ لذا این وزارتخانه ضمن هشدار به منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان این‌گونه مطالب، پیگیری حقوقی و قضایی پیرامون مطالب خلاف واقع و انتساب‌های جعلی و برخورد قانونی با این موارد را در دستور کار قرار داده است.

در انتهای این اطلاعیه آمده است: اخبار، مواضع و اظهارات رسمی وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست پیش از بازنشر مطالب منتسب به مسئولان این وزارتخانه، از اصالت و اعتبار منبع اطمینان حاصل کنند.