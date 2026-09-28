

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طارمی در نشست خبری پیش از بازی روسیه و ایران، اظهار کرد: فردا بازی خیلی سختی را پیش‌رو داریم و همانگونه که سرمربی و کادرفنی تیم ملی، برنامه‌های آنالیز را به ما نشان دادند، متوجه شدیم دیداری خیلی سخت و تاکتیکی پیش‌روی ما است.

وی افزود: فکر می‌کنم بازی خیلی جذابی باشد. از توان تیم تیم روسیه باخبر هستیم و خودمان را برای یک بازی سخت آماده کرده‌ایم تا بتوانیم اتفاقات خوبی را برای خودمان رقم بزنیم.

مهاجم تیم ملی ایران درباره پیشرفت قابل توجه ماتوی سافونوف، دروازه‌بان روسیه که در تیم پاری‌سن‌ژرمن فرانسه بازی می‌کند، گفت: طبیعی است پیشرفت قابل توجهی داشته و افتخارات زیادی به دست آورده است. این هم قطعاً با تلاش، تمرکز و توانایی به دست آمده و برایش آرزوی موفقیت دارم.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه، ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه در کازان برگزار می‌شود.