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روایت یک خبر از زبان گویای مردم در تجمعات شبانه

روایت یک خبر از زبان گویای مردم، مردمی که در دویست و یازدهمین شب از حضورشان در میدان ها، از اقتدار نیرو‌های مسلح گفتند و به علم و توانمندی آنها افتخار کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۲۱:۱۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، نیروهای مسلح ایران
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