اعضای بدن دانشجوی جوان رشتی مرگ مغزی شده، به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:اعضای بدن محمدامین یوسف زاده اهل رشت که دانشجوی ترم آخر کارشناسی هوشبری در مشهد بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، برای اهدای عضو به بیماران نیازمند به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

دکتر سیامک ریماز با بیان اینکه این پانزدهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان است افزود: هر فرد مرگ مغزی در صورت اهدای عضو می‌تواند زمینه نجات جان یک تا ۸ نفر را فراهم کند.