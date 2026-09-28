

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از بازی تدارکاتی ایران مقابل روسیه، اظهار کرد: سومین بار است که در سال‌های اخیر مقابل روسیه بازی می‌کنیم و دومین بار است که به این کشور می‌آییم. این بازی برای ما اهمیت بالایی دارد. می‌خواهیم از بازیکنان مختلف در فیفادی‌هایی که تا جام ملت‌ها فرصت داریم استفاده کنیم تا مشخص شود آیا به عیار و افکار تاکتیکی ما می‌خورند یا خیر. به همین دلیل بازی‌هایی مثل دیدار مقابل روسیه، فرصت‌های خوبی برای ما است.

وی درخصوص اهداف مدنظرش از بازی مقابل روسیه، گفت: به هر حال در بازی‌های این مدت ما دنبال نتیجه نیستیم و یک‌سری اهداف را پیگیری می‌کنیم که بتواند در جام ملت‌ها به ما کمک کند. روسیه هم تیم بسیار خوب و بسیار تاکتیکی است. والری کارپین مربی بسیار خوبی است و نتایجش هم نشان داده که مربی کاربلدی است، اما فردا قرار است مدل بازی‌مان را عوض کنیم. یک‌سری اهداف تاکتیکی را دنبال می‌کنیم و باید دید آیا می‌توانیم آنها را در این بازی پیاده کنیم یا خیر.

قلعه‌نویی درباره شرایط تمرینی تیم ملی در کازان گفت: متأسفانه در بازی قبل به خاطر شرایطی که داشتیم و نمی‌خواهم بازش کنم، فرصت حتی یک جلسه کار تاکتیکی هم نداشتیم، اما خوشبختانه قبل از این بازی دو جلسه فرصت برای کار تاکتیکی داشتیم و نیروهایمان هم همه به ما اضافه شدند.

سرمربی تیم ملی اضافه کرد: وقت داشتیم که دو جلسه تمرین تاکتیکی خیلی خوبی انجام بدهیم و نسبت به بازی قبل، از نظر آمادگی فنی و بدنی، شرایط بهتری خواهیم داشت.

وی درباره حضور سردار آزمون در اردوی تیم ملی با توجه به تجاربی که این بازیکن از حضور در تیم روبین کازان و فوتبال روسیه دارد، عنوان کرد: سردار آزمون و چند بازیکن دیگر، از جمله مهدی طارمی، جزو بازیکنان کلیدی تیم ملی هستند. سردار در جام جهانی همراه ما نبود، اما الان خیلی خوشحالیم که بار دیگر آمده و امیدواریم شرایط بدنی بهتری پیدا کند و در جام ملت‌ها بتواند به ما کمک کند.

سرمربی تیم ملی درباره میزبانی روسیه و شهر کازان از این تیم گفت: افتخار داشتم برای دومین بار این تجربه را در روسیه داشته باشم. تشکر ویژه می‌کنم از مردم خوب روسیه و مسئولانی که این بازی را برگزار می‌کنند. هم در شهر قبلی و هم در شهر کازان، به نحو احسن از ما میزبانی بسیار خوبی کردند.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه، ساعت ۱۹:۳۰ فردا سه‌شنبه در کازان برگزار می‌شود.