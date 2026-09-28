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امروز به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان فرهنگی استان در کتابخانه دهخدا بجنورد از ۲۴ عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ الهیراد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسانشمالی در آیین اختتامیه پنجمین دوره انتخاب کتاب سال خراسانشمالی گفت: نویسندگان در حوزه دفاع مقدس تلاشهای ارزشمندی انجام دادهاند و باید این مسیر را با جدیت بیشتری ادامه دهند.
وی افزود: دفاع مقدس به گردن ملت ایران حق حیات دارد و درسهای ارزشمندی برای نسلهای مختلف به یادگار گذاشته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسانشمالی اضافه کرد: آثار مجاهدت و ایثارگری رزمندگان و شهدا امروز در عرصههای مختلف علمی، دفاعی و فناوری کشور نیز قابل مشاهده است.
الهیراد، پیوند میان ولایت و دفاع مقدس را از ارکان مهم پایداری ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری در مسیر دفاع از میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادگی خواهد کرد.