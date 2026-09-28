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وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی این وزارتخانه با تشریح مهمترین معضلات آغاز سال تحصیلی، از مدیریت کمبود نیروی انسانی، تدوین برنامههای اجرایی همسو با پیام رهبر معظم انقلاب و پیگیری مطالبات معلمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، از حمایتهای دولت و مجموعه دستگاههای اجرایی برای بازگشایی مدارس قدردانی کرد و گفت: سال تحصیلی جدید با استقبال گسترده مردم و مسئولان و در فضایی پرنشاط آغاز شد.
کاظمی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همچنین پیام ایشان به مناسبت سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بهرهگیری از رهنمودهای مطرحشده در برنامههای آموزش و پرورش تأکید کرد.
کاظمی در ادامه از همراهی اعضای هیأت دولت، استانداران، شوراهای تأمین استانها، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان در روند بازگشایی مدارس قدردانی کرد.
وی با اشاره به مراسم آغاز سال تحصیلی، گفت: زنگهای شکوفهها،جوانه ها، مهر و نماز در نقاط مختلف کشور با حضور مسئولان برگزار شد و فضای عمومی شکلگرفته درباره بازگشایی مدارس، مثبت و امیدوارکننده بود.
کاظمی یکی از مهمترین مسائل امسال را تأمین نیروی انسانی عنوان کرد و گفت : از حدود شش ماه پیش برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته آغاز شد و با ایجاد مشوقهای مختلف، بخش قابل توجهی از بازنشستگان برای ادامه همکاری با آموزش و پرورش اعلام آمادگی کردند.
رصد وضع مدارس در سراسر کشور
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تشکیل شبکهای برای رصد وضعیت نیروی انسانی در استانها، اظهار کرد: شخصاً وضعیت مناطق مختلف کشور را پیگیری کردم و با مدیران آموزش و پرورش حدود ۴۰ منطقه آموزشی درباره وضعیت بازگشایی، نیروی انسانی و شرایط مدارس گفتوگو کردم.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد روند بازگشایی مدارس در کشور بدون بحران جدی در حوزه نیروی انسانی دنبال شده است.
برخورد با تخلفات در مدارس غیردولتی
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: در پی انتشار برخی تصاویر از رفتارهای خلاف شئون در چند مدرسه غیردولتی، با مدارس مربوطه برخورد قانونی شد و فعالیت این مراکز متوقف و ابلاغ مدیران آنها لغو شد.
برنامه آموزش و پرورش برای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروهی برای تدوین برنامههای اجرایی همسو با پیام رهبر معظم انقلاب خبر داد.
کاظمی گفت: این برنامهها در چند محور از جمله دانشافزایی، خودافزایی، معیشت و منزلت معلمان در حال تدوین است و قرار است در مهلت تعیینشده به دولت و دفتر رئیسجمهور ارائه شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساخت شبکه شاد خبر داد و گفت: با حمایت دولت، سرورهای جدیدی برای افزایش ظرفیت این شبکه اختصاص یافته است و گزارشهای منتشرشده نیز از توسعه ظرفیت زیرساختی شاد و اضافهشدن سرورهای جدید حکایت دارد.
تمرکز بر کیفیت آموزش و هویت ملی و دینی
کاظمی با اشاره به برنامههای جدید آموزش و پرورش در حوزه کیفیتبخشی، گفت: تقویت برنامه درسی، مهارتآموزی، توانمندسازی معلمان و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان از جمله محورهای مورد توجه وزارتخانه است.
کاظمی همچنین بر ادامه برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود وضعیت نیروی انسانی و پیگیری مطالبات فرهنگیان تأکید کرد.