نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مسیر تصفیه شکر اختصاص یافته و با توجه به چندفازی بودن طرح، برای تکمیل همه بخش‌های آن به اعتبارات بیشتری نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از طرح تعریض مسیر تصفیه شکر، جاده دغاغله و پل روگذر کمربندی اهواز اظهار کرد: ایمنی تردد در محورهای روستایی و مسیرهای مواصلاتی یکی از مطالبات مهم مردم حوزه انتخابیه، به‌ویژه ساکنان بخش مرکزی اهواز است، چراکه در سال‌های گذشته در مسیر دغاغله، تصفیه شکر و روستاهای اطراف شاهد حوادث و تصادفات متعددی بوده‌ایم.

وی افزود: طرح مسیر تصفیه شکر و محورهای مرتبط با آن در چند فاز تعریف شده است و محدوده اجرای طرح، مسیر کیان‌آباد تا روستای دغاغله، مسیر دغاغله تا کمربندی اهواز، احداث پل روگذر و ادامه مسیر تا محدوده جسانیه را شامل می‌شود.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس ادامه داد: در پنج سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و طرح موضوع در کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بخش‌های مختلف این پروژه اختصاص یافته است؛ با این حال، به دلیل گستردگی طرح و چندفازی بودن آن، برای تکمیل همه بخش‌ها و رسیدن طرح به مرحله نهایی، اعتبارات بیشتری مورد نیاز است.

یوسفی با اشاره به طرح احداث پل روگذر جاده کمربندی اهواز بیان کرد: این طرح بیش از ۱۳ سال متوقف و بلاتکلیف مانده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت راه و تأمین مجدد اعتبارات، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد و اکنون کارگاه طرح فعال است.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای رفت‌وآمد مردم روستاهای تصفیه شکر، دغاغله، جسانیه و سایر مناطق پیرامونی است.

نماینده اهواز در مجلس همچنین به تعریض مسیر پیش از روستای دغاغله اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته برای این بخش اعتبارات کافی پیش‌بینی نشده بود، موضوع استفاده از ظرفیت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اعتبارات پیش‌بینی‌شده، قیر رایگان و همچنین پیگیری از سازمان برنامه و بودجه دنبال شد و عملیات اجرایی این بخش نیز فعال شده است.

مجتبی یوسفی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی مسئولان اجرایی، دستگاه نظارت و پیمانکار، مقرر شده است بخشی از این مسیر حداکثر ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد و پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای سایر فازهای طرح نیز ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: تأمین اعتبار مورد نیاز برای فازهای باقی‌مانده، تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل طرح از موضوعاتی است که همچنان در دستور پیگیری قرار دارد و تلاش می‌کنیم منابع لازم برای ادامه و تکمیل این طرح تأمین شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه خاطرنشان کرد: در جریان بازدید از برخی بخش‌های طرح، اشکالاتی در کیفیت اجرای کار مشاهده شد که به همین دلیل به پیمانکار و دستگاه اجرایی تأکید شد موارد موجود را اصلاح کنند تا طرح با کیفیت مناسب، رعایت استانداردهای فنی و در شأن مردم شریف منطقه به بهره‌برداری برسد.