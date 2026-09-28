معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا بهروزآذر در این دیدار با گرامی‌داشت یاد و مقام شهید نصیرزاده، بر نقش تعیین‌کننده خانواده‌ها در پایداری و آرامش خاطر فرماندهان و نیروهای مسئول دفاع از کشور تأکید کرد و گفت: آنچه فرماندهان و نیروهای ما را قادر می‌سازد با تمرکز، اطمینان و اقتدار مسئولیت‌های سنگین خود را برعهده بگیرند، تا حد زیادی به پشتوانه‌ای بازمی‌گردد که در خانواده دارند. صبوری، همراهی و مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها بخشی مهم از توان و استقامت آنان در میدان خدمت است.

وی ادامه داد: قدرت و پایداری ایران تنها محصول حضور کسانی نیست که در خط مقدم مسئولیت قرار دارند؛ در پشت این ایستادگی، خانواده‌هایی حضور دارند که سهم بزرگی از دشواری‌ها، نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها را بر دوش کشیده‌اند. خانواده‌های شهدا، دانشمندان و همه کسانی که برای امنیت و پیشرفت کشور از زندگی و آسایش خود گذشته‌اند، بخشی از سرمایه اجتماعی و معنوی ایران هستند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت تجربه زیسته شهید نصیرزاده و دیگر فرماندهان و دانشمندان شهید اظهار داشت: برای شناخت این چهره‌ها نباید تنها به مسئولیت‌های رسمی و نقش آنان در عرصه دفاع و خدمت عمومی بسنده کرد. شیوه زندگی، مناسبات خانوادگی، مسئولیت‌پذیری، اخلاق و نحوه مواجهه آنان با خانواده و جامعه نیز بخشی از میراثی است که باید به‌درستی ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شود.

بهروزآذر افزود: روایت زندگی این عزیزان از زبان خانواده‌هایشان می‌تواند تصویری انسانی‌تر و کامل‌تر از آنان در اختیار جامعه قرار دهد؛ روایتی که نشان دهد مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی و ملی چگونه در پیوند با زندگی خانوادگی، عاطفه، تعهد و همراهی شکل گرفته است.

در ادامه این دیدار، همسر و تنها فرزند شهید نصیرزاده نیز با بیان خاطراتی از زندگی خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی ایشان، از منش، مسئولیت‌پذیری و حضور وی در خانواده سخن گفتند و یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.