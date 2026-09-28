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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ از آبانماه در خوزستان آغاز میشود و اجرای آن حداکثر ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جهانشاه ارزانی بیرگانی گفت: فرآیند ثبتنام و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ در استان آغاز شده است.
وی افزود: نیروی انسانی مورد نیاز در رده «مامور آمارگیر» از طریق فرآیند ثبتنام و بررسی شرایط متقاضیان تأمین خواهد شد و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مسئولیت اجرای فرآیند ثبتنام و برگزاری دورههای آموزشی مربوط به این طرح را بر عهده دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان از اول تا بیستم مهرماه ۱۴۰۵ انجام میشود، گفت: متقاضیان علاقهمند به همکاری در این طرح میتوانند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به تکمیل فرم ثبتنام اقدام کنند.
ارزانی بیرگانی تأکید کرد: پس از ثبتنام امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد و متقاضیان باید اطلاعات خود را هنگام ثبتنام با دقت کامل وارد کنند.
وی ادامه داد: همکاری در اجرای سرشماری به صورت تماموقت خواهد بود و جزئیات و نحوه همکاری متقاضیان در زمان انجام مصاحبه به اطلاع آنان خواهد رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان اظهار کرد: اولویت دعوت به مصاحبه با متقاضیان بومی همان شهر و روستا در استان و افرادی است که پیش از تکمیل ظرفیت نسبت به ثبتنام اقدام کرده باشند.
وی تصریح کرد: پذیرش و همکاری نهایی متقاضیان منوط به شرکت در دوره آموزشی، کسب حدنصاب امتیاز در آزمون و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است و دوره آموزشی این طرح نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام و برگزار خواهد شد.
ارزانی بیرگانی با تأکید بر ماهیت موقت این همکاری خاطرنشان کرد: همکاری در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا به هیچ عنوان به منزله استخدام نیست و مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هیچگونه تعهدی برای استخدام افراد در این طرح ملی ندارند.
وی افزود: سابقه همکاری افراد به عنوان سابقه مشارکت در اجرای یک طرح ملی محسوب میشود و برای شرکتکنندگان، گواهی حضور در سرشماری صادر خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان همچنین گفت: با توجه به تماموقت بودن همکاری در این طرح، افرادی که در حال حاضر شاغل هستند باید هماهنگیهای لازم را با دستگاه مربوطه انجام دهند.
وی افزود: سامانه ثبتنام پس از رسیدن تعداد متقاضیان هر استان به ۲.۵ برابر ظرفیت مورد نیاز غیرفعال خواهد شد؛ بنابراین متقاضیان واجد شرایط باید در اسرع وقت نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ارزانی بیرگانی گفت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ حداکثر ۴۵ روز به طول خواهد انجامید و این طرح از آبانماه همزمان با سراسر کشور در خوزستان اجرا میشود.