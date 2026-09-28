فرمانده انتظامی شهرستان هویزه استان خوزستان از کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و حین گشت‌زنی، مأموران پاسگاه یزدنو شهرستان هویزه در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه نیسان که در محورهای مواصلاتی شهرستان در حال تردد بود، مشکوک شدند.

وی افزود: در همین راستا خودروی مذکور متوقف شد و در بررسی از آن مشخص گردید خودروی فوق حامل ۳ هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع است.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف‌شده را بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.