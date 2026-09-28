وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح رسمی هفته فرهنگی ایران در روسیه و اجرای ارکستر ملی ایران، بر نقش فرهنگ و هنر در معرفی ظرفیت‌های ایران و تعمیق پیوند میان ملت‌ها تأکید کرد.

هنر و فرهنگ، زبان ماندگار پیوند ایران و روسیه است

هنر و فرهنگ، زبان ماندگار پیوند ایران و روسیه است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه، این رویداد را افتخاری برای فرهنگ ایران دانست و گفت: برگزاری چنین مجالس و جشنواره‌هایی راهکاری برای زنده، گویا و باشکوه نگه داشتن نام و فرهنگ ایران است.

وی افزود: در راستای این هدف، برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌های بین‌المللی فرصت‌های ارزشمندی را برای مواجهه با چالش‌ها و تحریم‌ها فراهم کرده است. جشنواره‌هایی با رویکردهای نوین می‌توانند به تثبیت جایگاه هنر و فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور کمک کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه در سال گذشته اظهار کرد: زبان هنر و فرهنگ ایران با حضور هنرمندان روسیه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، توانست پیوند عمیق‌تری میان دو ملت ایجاد کند.

صالحی ادامه داد: این همکاری‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای فرهنگی در شهرهای مختلف برگزار شد و فرصت‌های متقابلی را برای تبادل تجربه و توسعه هنرهای سنتی و مدرن فراهم آورد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای موسیقایی در تالارهای بزرگ گفت: اجرای موسیقی اصیل و ارائه آثار هنری، تجربه‌ای دلپذیر و ماندگار برای مخاطبان بود. اجرای این آثار با هدف پیوند میان روح و هنر، در سال گذشته در تالارهای مختلف با بازخورد مثبت مخاطبان همراه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و گسترش همکاری‌های میان ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: اصل اساسی در این مسیر، استمرار فعالیت‌ها و توسعه دامنه همکاری‌های فرهنگی است تا فرهنگ ایران همواره به عنوان یک قدرت اثرگذار در عرصه بین‌المللی شناخته شود.