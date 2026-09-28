به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، در این هفته از پیکار‌ها دو نماینده استان، تیم‌های فولاد هرمزگان و شهرداری بندرعباس امروز (۶ مهر) در بازی برگشت به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۳ بنفع مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید.

بدین ترتیب تیم فولاد هرمزگان در هر دو دیدار رفت و برگشت تیم شهرداری بندرعباس را برد تا با کسب ۱۸ امتیاز شانس نخست صعود به مرحله نهایی باشد.

تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس نیز با این شکست با کسب ۶ امتیاز شانس صعود به دور پایانی را از دست داد.

دو تیم بر هر گروه راهی مرحله پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور می شوند.

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